Саммит ЕС одобрил присоединение Хорватии к еврозоне

Главы государств и правительств стран ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 24 июня, одобрили предложение Еврокомиссии о присоединении Хорватии к зоне евро. Введение евро в Хорватии запланировано на 1 января 2023 года. Национальная валюта Хорватии сейчас называется куной.

"Отличным сигналом для хорватской экономики" назвал это решение премьер-министр страны Андрей Пленкович. По его мнению, в будущем, благодаря участию в еврозоне, Хорватия будет лучше выдерживать различные кризисы. Премьер отметил, что более 70 процентов туристов в 4,1-миллионную Хорватию, сильно зависящую от туризма, приезжают из стран зоны евро.

Ранее в этом году Национальный банк Хорватии представил хорватский набор монет евро и евроцентов. Дизайн национальной стороны монет отразил согласованные ранее мотивы. Для монеты в два евро - это карта Хорватии, для монеты в один евро - изображение куницы, для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент - коллаж из букв глаголического алфавита. При этом фоном всех монет служит изображение шаховницы - герба Хорватии.

Согласно Договору о Евросоюзе, к зоне евро должны присоединиться все страны ЕС, кроме Дании, по мере выполнения ими критериев, изложенных в договоре. В настоящее время евро используется в 19 странах Евросоюза. Последней к еврозоне присоединилась Литва в 2015 году. Некоторые страны - Польша, Чехия и Венгрия - осознанно не спешат с выполнением этих критериев, чтобы не вводить у себя евро.

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