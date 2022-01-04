Саммит ЕС одобрил присоединение Хорватии к еврозоне

Главы государств и правительств стран ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 24 июня, одобрили предложение Еврокомиссии о присоединении Хорватии к зоне евро. Введение евро в Хорватии запланировано на 1 января 2023 года. Национальная валюта Хорватии сейчас называется куной.
"Отличным сигналом для хорватской экономики" назвал это решение премьер-министр страны Андрей Пленкович. По его мнению, в будущем, благодаря участию в еврозоне, Хорватия будет лучше выдерживать различные кризисы. Премьер отметил, что более 70 процентов туристов в 4,1-миллионную Хорватию, сильно зависящую от туризма, приезжают из стран зоны евро.
Ранее в этом году Национальный банк Хорватии представил хорватский набор монет евро и евроцентов. Дизайн национальной стороны монет отразил согласованные ранее мотивы. Для монеты в два евро - это карта Хорватии, для монеты в один евро - изображение куницы, для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент - коллаж из букв глаголического алфавита. При этом фоном всех монет служит изображение шаховницы - герба Хорватии.
Согласно Договору о Евросоюзе, к зоне евро должны присоединиться все страны ЕС, кроме Дании, по мере выполнения ими критериев, изложенных в договоре. В настоящее время евро используется в 19 странах Евросоюза. Последней к еврозоне присоединилась Литва в 2015 году. Некоторые страны - Польша, Чехия и Венгрия - осознанно не спешат с выполнением этих критериев, чтобы не вводить у себя евро.
Смотрите также:
-
Культурные столицы Европы в 2022 году
Нови-Сад - "сербские Афины"
Нови-Сад - второй по величине и значимости город в Сербии после Белграда. Культурная жизнь бьет здесь ключом. В 19-м веке он считался центром сербской культуры и был важным торговым городом. Отсюда и его второе название - "сербские Афины".
-
Культурные столицы Европы в 2022 году
"Пьяные часы"
Отправившись в Петроварадинскую крепость, вы точно остановитесь перед Часовой башней на площадке Верхнего Форта. Который час? Ответить на этот вопрос будет сначала не так просто: большая стрелка показывает часы, малая - минуты. Эти часы - подарок эрцгерцогини Австрии Марии Терезии. С 18-го века они вводят прохожих в заблуждение, за что в народе им дали название "пьяные часы".
-
Культурные столицы Европы в 2022 году
Петроварадинская крепость
Это одна из главных достопримечательностей Сербии и одна из наиболее хорошо сохранившихся крепостей в Европе. Она была заложена для обороны империи Габсбургов от турок в 17-м веке. Здесь есть уникальные подземные военные галереи - четырехуровневая система связи и обороны. Ее общая протяженность - 16 км. С 2001 года здесь проходит европейский музыкальный фестиваль - EXIT.
-
Культурные столицы Европы в 2022 году
Знаменитости Нови-Сада
В этом городе каждый, наверное, знает, кто такая Милева Марич. Здесь она посещала школу для девочек. Она стала первой сербкой и одной из первых женщин в мире, изучавших математику и физику. Ее научная карьера прервалась после того, как она встретила Альберта Эйнштейна. В 1903 году пара поженилась. Правда, в 1919 этот брак распался. О роли Милевы в успехе Эйнштейна до сих пор ведутся споры.
-
Культурные столицы Европы в 2022 году
Природная идиллия в бывшей столице металлургов
Эш - второй по величине город Великого Герцогства Люксембурга. Его полное название - Эш-сюр-Альзетт. Эта культурная столица Европы - 2022 расположена на границе с Францией. Некогда она была столицей металлургов.
-
Культурные столицы Европы в 2022 году
Университет вместо производства
Первое упоминание Эша датируется 12 апреля 1128 года. Папа римский Гонорий II отметил его в своем письме. Правда, он носил название "Аш". В 19-м веке город пережил промышленный бум. Здесь были обнаружены большие месторождения железной руды. После закрытия производства городу на реке Альзетт пришлось искать новые пути развития. На территории бывшего промышленного комплекса теперь - университет.
-
Культурные столицы Европы в 2022 году
Промышленный дизайн
Современный кампус и здания университета в квартале Эш-Бельвале относятся к Люксембургскому университету. Как и в этой библиотеке, повсюду можно увидеть промышленный дизайн. Более 6700 студентов обучаются здесь на четырех языках - английском, немецком, французском и люксембургском. Сегодня в Эше проживает более 120 национальностей. Численность населения - примерно 36 тысяч человек.
-
Культурные столицы Европы в 2022 году
Каунас
И эта культурная столица Европы - 2022 является вторым по величине городом в своей стране. ЛитовскийКаунас подготовил обширную программу для празднования культурного года: 40 фестивалей, 60 выставок и 250 мероприятий.
-
Культурные столицы Европы в 2022 году
История евреев в Каунасе
Специально к году европейской культурной столицы была подготовлена и книга "Евреи из Каунаса". Она рассказывает о трагических страницах истории этого литовского города. А IX форт, один из фортов Ковенской крепости под Каунасом, - сегодня музей памяти жертв Холокоста. Во времена национал-социализма он был местом уничтожения десятков тысяч мирных жителей и военнопленных со всей Европы.
-
Культурные столицы Европы в 2022 году
Культурное многообразие
В Каунасе с нетерпением ожидали начала года в новом статусе. Организаторы мероприятий и его жители хотят заново открыть для себя свое культурное многообразие. Вместо того, чтобы остававаться "самым литовским из литовских городов", Каунас делает ставку на многообразие. С этой целью был создан сказочный персонаж "Чудовище Каунаса". Он должен помочь объединить весь город.
Автор: Райна Бройер, Кристине Ленен, Марина Борисова