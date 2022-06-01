 Еврокомиссия назвала сроки присоединения Хорватии к еврозоне | Новости из Германии о Европе | DW | 01.06.2022

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Европа

Еврокомиссия назвала сроки присоединения Хорватии к еврозоне

Ожидается, что Хорватия откажется от национальной валюты куны и перейдет на расчеты в евро в начале 2023 года.

Дизайн будущей хорватской монеты евро

Дизайн будущей хорватской монеты евро

Хорватия отвечает требованиям, необходимым для введения в этой стране валюты евро. Об этом объявила в среду, 1 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, переход от национальной валюты - хорватской куны - к евро должен состояться 1 января 2023 года. К этому же сроку Хорватия собирается присоединиться к Шенгенской зоне.

Глава Еврокомиссии отметила, что переход на евро "укрепит экономику Хорватии и принесет пользу гражданам, предприятиям и обществу в целом". Присоединение Хорватии к еврозоне укрепит и евро как валюту, добавила фон дер Ляйен.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) также приветствовал решение Брюсселя. "Эта тема очень важна для меня, я занимался ею еще в то время, когда был министром финансов", - заявил он 1 июня после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Берлине.

Между тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил, что "для гарантии солидных общественных финансов и снижения долгов в долгосрочной перспективе Хорватии будет необходимо провести финансовые реформы, запланированные в рамках ее конъюнктурной программы".

Страны еврозоны

На протяжении последних нескольких лет Хорватия работала над тем, чтобы создать необходимые условия для перехода на единую европейскую валюту. Сегодня в еврозоне состоят 19 государств. Последней на данный момент к ней присоединилась Литва в 2015 году.

В соответствии с договорами о членстве в ЕС, все страны Евросоюза, кроме Дании, обязаны ввести у себя евро как валюту, как только они будут соответствовать необходимым для этого критериям. Однако несколько стран-членов ЕС не торопятся к введению евро. В частности, речь идет о Швеции, Польше и Венгрии.

Ожидается, что официальное решение о введении евро в Хорватии Совет ЕС примет в первой половине июля.

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    Автор: Шей Майнекке, Наталия Королева


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