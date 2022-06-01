Еврокомиссия назвала сроки присоединения Хорватии к еврозоне

Хорватия отвечает требованиям, необходимым для введения в этой стране валюты евро. Об этом объявила в среду, 1 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, переход от национальной валюты - хорватской куны - к евро должен состояться 1 января 2023 года. К этому же сроку Хорватия собирается присоединиться к Шенгенской зоне.

Глава Еврокомиссии отметила, что переход на евро "укрепит экономику Хорватии и принесет пользу гражданам, предприятиям и обществу в целом". Присоединение Хорватии к еврозоне укрепит и евро как валюту, добавила фон дер Ляйен.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) также приветствовал решение Брюсселя. "Эта тема очень важна для меня, я занимался ею еще в то время, когда был министром финансов", - заявил он 1 июня после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Берлине.

Между тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил, что "для гарантии солидных общественных финансов и снижения долгов в долгосрочной перспективе Хорватии будет необходимо провести финансовые реформы, запланированные в рамках ее конъюнктурной программы".

Страны еврозоны

На протяжении последних нескольких лет Хорватия работала над тем, чтобы создать необходимые условия для перехода на единую европейскую валюту. Сегодня в еврозоне состоят 19 государств. Последней на данный момент к ней присоединилась Литва в 2015 году.

В соответствии с договорами о членстве в ЕС, все страны Евросоюза, кроме Дании, обязаны ввести у себя евро как валюту, как только они будут соответствовать необходимым для этого критериям. Однако несколько стран-членов ЕС не торопятся к введению евро. В частности, речь идет о Швеции, Польше и Венгрии.

Ожидается, что официальное решение о введении евро в Хорватии Совет ЕС примет в первой половине июля.

Смотрите также:

Как художники "облагораживают" капитал Вдохнуть жизнь в евро В 2013 году Европейский центральный банк (ЕЦБ) ввел в обращение новую купюру достоинством в 5 евро. И вот теперь подошла очередь 10-евровой банкноты. Ее дизайн показался европейским художникам скучным. Они предлагают свои решения. Представленный на снимке коллаж состоит из купюр, находившихся в обращении в прошлом. Его автор - немецкий музыкант и художник Михаэль Эрбах (Michael Erbach).

Как художники "облагораживают" капитал Время вернуться к корням? Большинство членов этой арт-группы живут в Германии, но родом они из разных стран ЕС. На сайте Neuro-illuminated.eu художники представляют альтернативные решения дизайна европейской валюты. Приоритет отдан живой эстетике и ярким цветам. Томас Хаубольд (Thomas Haubold) из Кельна обратился к истокам сельского хозяйства Европы.

Как художники "облагораживают" капитал Банкнота-праздник Фредерик Юрк (Frederik Jurk) из Гамбурга запечатлел символы различных регионов континентальной Европы и Канарских островов. Художник видит банкноту в насыщенных и ярких цветах, создающих радостное настроение.

Как художники "облагораживают" капитал Семья под названием "еврозона" Как многочисленную семью, которая постоянно растет, воспринимает Европейский Союз и еврозону кельнский художник Торстен Вольбер (Torsten Wolber) - и напоминает о том, что в скором времени на евро перейдет 19-я по счету страна: 1 января 2015 года в еврозону вступает Литва.

Как художники "облагораживают" капитал Напоминание о трагической странице истории Художник, график и дизайнер Петер Пихлер (Peter Pichler) из Кельна изобразил на одной стороне своей "банкноты" австрийскую писательницу, поэтессу и художницу цыганского происхождения Цейю Стойка (Ceija Stojka, 1933-2013), прошедшую через ужасы нацистских концлагерей, а на другой - символизирующего мир голубя.

Как художники "облагораживают" капитал Под одним небом Лорну Эган (Lorna Egan) из Кельна вдохновляет образ ребенка. Дети для нее - символ надежды, будущего, единения. А небо в глазах художницы олицетворяет свободу и то, что разделяют между собой все европейцы.

Как художники "облагораживают" капитал Жанна д'Арк указывает путь Антье Херцог (Antje Herzog) из Кельна решила представить на одной стороне банкноты 13 своих фаворитов - выдающихся исторических личностей, художников, музыкантов, литераторов, философов, архитекторов, ученых, политиков, а также предпочитаемые цветы, деревья и любимых животных. На другой стороне купюры изображена легендарная Жанна д'Арк.

Как художники "облагораживают" капитал Многообразие культур и языков "Наша сила - в многообразии культур и языков", - говорит кельнская художница Гражина Островска-Хеншель (Grazyna Ostrowska-Henschel). Слово "десять" фигурирует на ее купюре на разных европейских языках.

Как художники "облагораживают" капитал Традиционный рацион европейца Традиционным рационом жителей европейских стран издревле считались хлеб и вино. Это и отображено на банкноте, которую придумал Карстен Тимессен (Carsten Tiemessen) из Дюссельдорфа.

Как художники "облагораживают" капитал Как "опустили" Карла Маркса Карл Маркс изображен на 10-евровой купюре, предложенной Крисом Кампе (Chris Campe). "Почему бы и нет? – смеется гамбургский художник. - Красовался же портрет основоположника коммунистического учения на банкноте номиналом 100 марок, находившейся в обращении в бывшей ГДР. Теперь вместо "сотни" дадим за него "десятку".

Как художники "облагораживают" капитал А теперь - шутки в сторону! Как бы привлекательно ни выглядели банкноты, придуманные художниками, на них все равно ничего не купишь. На снимке - настоящая 10-евровая купюра, введенная в оборот 23 сентября. А представляет ее член правления ЕЦБ Ив Мерш. На новой банкноте появился портрет героини древнегреческой мифологии - Европы. Она изображена в виде водяного знака, а также на голографической вертикальной полосе. Автор: Шей Майнекке, Наталия Королева

