Совбез ООН продлил на год европейскую миссию EUFOR в Боснии и Герцеговине

Совет Безопасности ООН в четверг, 4 ноября продлил мандат международного миротворческого контингента EUFOR в Боснии и Герцеговине (БиГ) на один год. Решение было принято единогласно на фоне высказываний члена президиума БиГ от боснийских сербов.

После окончания Боснийской войны (1992-1995 годы) Босния и Герцеговина была разделена на две полуавтономные республики: сербскую и хорватско-боснийскую. Сегодня каждая из них имеет собственные правительство и парламент. Одновременно существует и общий орган руководства - президиум БиГ. Его член от боснийских сербов Милорад Додик ранее заявил, что сербская часть БиГ - Республика Сербская - намерена создать собственные армию и систему правосудия. При этом объединенная армия БиГ была сформирована в 2006 году.

Россия грозила заблокировать продление миссии EUFOR

В начале ноября стало известно об угрозах России заблокировать продление миссии и о требовании РФ упразднить пост высокого представителя ООН в БиГ. В августе в эту должность вступил экс-министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Кристиан Шмидт (Christian Schmidt). В сентябре в МИД РФ заявили, что его назначение может подорвать успехи процесса мирного урегулирования в БиГ.

Пост высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине предусмотрен заключенными в 1995 году Дейтонскими соглашениями о прекращении огня на территории бывшей югославской республики.

Миссия EUFOR началась в декабре 2004 года, когда Европейский Союз принял у НАТО командование международным миротворческим контингентом в Боснии и Герцеговине.

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