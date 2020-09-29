Совбез ООН призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Совет Безопасности ООН призвал к "немедленному" прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление всех 15 состоящих в этом органе государств было распространено во вторник, 29 сентября, в Нью-Йорке. Стороны конфликта в нем призывают вернуться за стол переговоров и продолжить сотрудничество с Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

ООН, подчеркивает Совбез, встревожена "сведениями о широкомасштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе" и "осуждает применение насилия".

Ранее во вторник телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым провела канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Она призвала стороны к немедленному прекращению огня и также назвала Минскую группу ОБСЕ подходящей площадкой для урегулирования споров.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В ее состав входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, сопредседателями являются Россия, Франция и США.

Новая вспышка боев за Карабах

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения вместе с РФ входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В то же время Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

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