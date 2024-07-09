Союз налогоплательщиков: Доход до 11 июля уйдет государству

По подсчетам Союза налогоплательщиков, в Германии среднее домохозяйство, где живут занятые на рынке труда, отдает государству 52,6% своего дохода.

Сумма, которая будет потрачена на налоги и социальные расходы, для работающих жителей Германии в текущем году эквивалентна той, что они заработают с 1 января по 11 июля. Такие среднестатистические расчеты представил во вторник, 9 июля, Союз немецких налогоплательщиков.

Дату, вплоть до которой немцы работают "только на государство", рассчитывают в Союзе налогоплательщиков заново из года в год. В организации ее называют "Днем налогоплательщика". Налоговое бремя для каждой социальной группы в Германии - свое. Так, холостяки испытывают большую налоговую нагрузку, а, например, родители-одиночки - меньшую.

С каждого заработанного евро у немцев остается на руках 47,4 цента

Для определения средних параметров налоговых расходов по стране в Союзе налогоплательщиков использовали данные за 2022 год по фиктивному домохозяйству, в котором живут 2,3 человека, получающие доход от трудовой деятельности.

При таких условиях с каждого заработанного евро у немцев остается на руках 47,4 цента. 31,7 цента уходят на социальные расходы, остальное - на налоги и другие сборы, в том числе обязательные отчисления на общественно-правовые СМИ.

У холостяков доля заработка, идущего в государственную кассу, в этом году составила 53,6%. В Европе она выше только в Бельгии. У семей доля заработка, уходящего в счет государства, составила 52,3%. Этот показатель выше только в Бельгии и Франции.

По сравнению с прошлым годом налоговое бремя на жителей Германии сократилось на 0,1 процентных пункта - за счет закона о компенсации за инфляцию. То обстоятельство, что облегчение налогового бремени оказалось минимальным, в Союзе налогоплательщиков объясняют дорогой медицинской страховкой и страхования на случай необходимости в уходе, а также повышением налоговых ставок на природный газ и централизованное отопление и недавним увеличением налога на воздушный транспорт.

Призыв облегчить налоговое бремя

"Нам необходимо срочно и тщательно обсудить ставку подоходного налога, особенно чтобы улучшить положение среднего класса, - заявил глава Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель (Reiner Holznagel). - Кроме того, ставки НДС на все основные товары повседневного спроса, включая электричество и отопление, должны быть снижены до семи процентов. В долгосрочной перспективе налоговое бремя должно быть ниже 50 процентов".

При этом он признал, что не все выплаты в государственную кассу следует считать деньгами, потраченными впустую. "Платя налоги и сборы, мы, граждане, финансируем сильную систему социального обеспечения", - пояснил Хольцнагель.