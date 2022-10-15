"Синергию" обвинили в продаже справок для отсрочки от армии

Против неустановленных лиц из числа сотрудников "Синергии" завели дело о мошенничестве. Следствие считает, что около 800 человек успели купить справки для отсрочки от мобилизации.

Руководство частного университета "Синергия" обнаружило случаи продажи фиктивных справок о приеме в вуз для отсрочки от мобилизации для участия в войне против Украины, сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе "Синергии" в пятницу, 14 октября.

По данным агентства "Москва", ссылающегося на источники в прокуратуре и МВД , против неустановленных лиц из числа сотрудников университета завели дело о мошенничестве с использованием служебного положения, начата проверка. "Установлено, что за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тысяч рублей", - цитирует "Москва" одного из своих собеседников. Справки, по данным следствия, успели получить более 800 человек.

Администрация "Синергии" заявила, что уже нашла, кто именно мог оформлять справки. В помещениях университета и у его сотрудников прошли обыски, силовики изъяли документы , пишет газета "Коммерсантъ".

"Частичная мобилизация" в России

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации", обещав призвать на войну с Украиной лишь определенные категории граждан. Однако, судя по многочисленным сообщениям из России, "частичная мобилизация" на самом деле носит массовый характер. В ряды ВС призывают неподготовленных граждан, в том числе имеющих проблемы со сздоровьем.

Многие мужчины, преимущественно молодые, стараются покинуть территорию страны или как-либо иначе избежать вручения повестки.

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