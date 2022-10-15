"Синергию" обвинили в продаже справок для отсрочки от армии

По данным агентства "Москва", ссылающегося на источники в прокуратуре и МВД, против неустановленных лиц из числа сотрудников университета завели дело о мошенничестве с использованием служебного положения, начата проверка. "Установлено, что за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тысяч рублей", - цитирует "Москва" одного из своих собеседников. Справки, по данным следствия, успели получить более 800 человек.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации", обещав призвать на войну с Украиной лишь определенные категории граждан. Однако, судя по многочисленным сообщениям из России, "частичная мобилизация" на самом деле носит массовый характер. В ряды ВС призывают неподготовленных граждан, в том числе имеющих проблемы со сздоровьем.