 Сотрудникам ИК-1 в Ярославской области дали реальные сроки за пытки | Новости из Германии о России | DW | 04.04.2022

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Россия

Сотрудникам ИК-1 в Ярославской области дали реальные сроки за пытки

Девятерых сотрудников исправительной колонии №1 УФСИН по Ярославской области суд признал виновными в превышении должностных полномочий.

Судейский молоток

Девятерых сотрудников исправительной колонии №1 УФСИН по Ярославской области Заволжский районный суд Ярославля в понедельник, 4 апреля, признал виновными в избиении заключенного Абубакара Цагалаева. 

Обвиняемые получили от трех лет до трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обвинение фигурантам дела о пытках заключенных в ИК-1 по Ярославской области было выдвинуто по уголовной статье о превышении должностных полномочий.

О пытках заключенных в ИК-1 по Ярославской области дважды сообщала "Новая газета". В частности, на обнародованных 23 февраля 2021 года видео были зафиксированы избиения двух заключенных сотрудниками колонии. Одним из пострадавших, по информации издания, был гражданин Грузии Важа Бочоришвили. После избиения его сотрудниками колонии в апреле 2017 года мужчина был направлен в штрафной изолятор, где у него открылось кровотечение. 9 мая того же года заключенный скончался в больнице Рыбинска.

Вторым заключенным, подвергавшимся пыткам, был Абубакар Цагалаев. Его обидчики были задержаны в конце февраля 2021 года, после этого мера пресечения им неоднократно продлевалась.

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    179 учреждений

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

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    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

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    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

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    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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