 Сопредседателями Левой партии Германии станут две женщины | Новости из Германии о Германии | DW | 27.02.2021

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Германия

Сопредседателями Левой партии Германии станут две женщины

На онлайн-съезде Левой партии новыми сопредседателями избраны Янине Висслер и Сюзанне Хенниг-Вельзов.

Новые сопредседатели Левой партии Сюзанне Хенниг-Вельзов и Янине Висслер

Сюзанне Хенниг-Вельзов и Янине Висслер

Сопредседателями Левой партии Германии впервые в ее истории стали две женщины. Янине Висслер (Janine Wissler) и Сюзанне Хенниг-Вельзов (Susanne Hennig-Wellsow) избраны на этот пост в ходе онлайн-съезда в субботу, 27 февраля. Результаты интернет-выборов, согласно партийным правилам, должны быть подтверждены в ходе голосования по почте.

39-летняя Висслер, возглавляющая фракцию "левых" в ландтаге Гессена, получила 84,2 процента голосов. 43-летняя Хенниг-Вельзов, председательница фракции в тюрингском парламенте, набрала 70,5 процента голосов. В отличие от Висслер, у нее было два соперника. Тем самым они станут преемницами Кати Киппинг (Katja Kipping) и Бернда Риксингера (Bernd Riexinger), возглавлявших партию на протяжении почти девяти лет и отказавшихся баллотироваться вновь.

Борьба против социального неравенства и единство партии

Выступая перед делегатами, Висслер и Хенниг-Вельзов назвали приоритетами своей программы борьбу против социального неравенства и единство членов партии в отстаивании своей позиции. Висслер в своей речи указала на раскол общества, усилившийся на фоне пандемии. В то время как многие люди из-за локдаунов оказались в бедственном положении, число миллионеров в стране продолжает расти, подчеркнула она. "С этой ситуацией мы никогда не смиримся", - отметила далее политик.

В свою очередь Хенниг-Вельзов призвала однопартийцев доверять новому руководству и преодолеть внутрипартийные конфликты. Она обещает укрепить коммуникацию внутри партии и совместно с другими искать решение существующих проблем.

Внутрипартийные конфликты

В прошлые годы Левая партия находилась в кризисе на фоне внутренних конфликтов, прежде всего, между Катей Киппинг и бывшей главой "левой" фракции бундестага Зарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), представляющих различные внутрипартийные течения.

В бундестаге у "левых" 69 из 709 возможных мандатов. В конце сентября в Германии пройдут очередные парламентские выборы.

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