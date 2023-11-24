Сопредседатели "зеленых" в ФРГ переизбрались на свои посты

За Рикарду Ланг в качестве сопредседательницы партии проголосовали 82,3% делегатов на съезде "зеленых", за Омида Нурипура в качестве ее партнера по должности - 79,1%.

Рикарда Ланг (Ricarda Lang) и Омид Нурипур (Omid Nouripur) сохранят за собой должности сопредседателей партии "Союз-90"/"зеленые" в Германии. Такое решение было принято на съезде партии в Карлсруэ в пятницу, 24 ноября.

Сообщается, что Рикарда Ланг получила поддержку 82,3% делегатов партии, а Омид Нурипур - 79,1 процента. "Это были два изнурительных года. Но два более трудных года еще впереди", - такими словами прокомментировал свое переизбрание Нурипур, занимающий пост председателя "зеленых" вместе с Ланг с начала 2022 года. Реагируя на критику в адрес своей партии, усилившуюся в последнее время, политик подчеркнул, что "зеленые" не позволят "вытеснить себя из центра" и сделать "партией одной темы".

За пост мужского сопредседателя партии на съезде боролся также политик из федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Филипп Шмагольд (Philipp Schmagold). На голосовании он получил поддержку 12% делегатов.

Федеральным исполнительным секретарем партии осталась Эмили Бюнинг (Emily Büning), за которую на съезде проголосовали 83,3% однопартийцев.

Рейтинг доверия к "зелеными" у избирателей в Германии

Как и их партнеры по правящей коалиции - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Свободная демократическая партия (СвДП), - "зеленые" в последнее время все чаще сталкиваются с критикой в свой адрес. Так, по данным опроса Politbarometer, обнародованным телеканалом ZDF 24 ноября, в случае выборов в бундестаг в ближайшее воскресенье эта партия получила бы поддержку лишь 15% граждан.

Личные рейтинги "зеленых" политиков в правительстве ФРГ тоже оставляют желать лучшего. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) набирает, согласно опросу, минус 0,4 балла по шкале от минус 5 до плюс 5. А министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) - минус 0,3 балла.

В целом работу правительства Германии на фоне кризиса с федеральным бюджетом одобрили 35% из 1242 опрошенных граждан. В то же время недовольство кабинетом федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), представляющего партию СДПГ, выразили 60% опрошенных.

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