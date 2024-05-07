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Солдата США задержали во Владивостоке по обвинению в краже

Александра Иванова
7 мая 2024 г.

В Белом доме и армии США подтвердили факт задержания военнослужащего в РФ. Госдеп повторил призыв ко всем американцам немедленно покинуть Россию.

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Здание посольства США в Москве
Здание посольства США в МосквеФото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance

Военнослужащий армии США был задержан в России по обвинению в краже, сообщил американский телеканал NBC вечером в понедельник, 6 мая. Как рассказала корреспондентка телеканала Кортни Кьюб на своей странице в соцсети X, солдат был дислоцирован на базе США в Южной Корее и "поехал в Россию по собственной инициативе".

Являются ли выдвинутые против американского военнослужащего обвинения в краже законными, не ясно, добавляет Кьюб.

Между тем Telegram-канал Shot, который считают близким Кремлю, уточняет без указания источника, что речь идет о 34-летнем штаб-сержанте армии США Гордоне Блэке. Он "должен был отправиться в Техас для прохождения дальнейшей службы в Форт Кавазос",  говорится в посте. "Но что-то пошло не так, и Блэк оказался на территории российского города Владивостока, где обокрал женщину и был задержан сотрудниками полиции. Сейчас он находится в местном СИЗО в ожидании приговора", - утверждают журналисты.

Власти США подтвердили факт задержания солдата в России

В свою очередь британская газета Independent пишет, что посольство США в Москве связалось с родственниками военнослужащего. Официальная представительница армии США Синтия Смит сообщила изданию, обратившемуся за комментарием, следующее: "Российская Федерация уведомила Государственный департамент США о задержании преступника в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия США уведомила его семью, а Госдеп США оказывает необходимую консульскую поддержку этому солдату в России. Учитывая деликатность вопроса, мы не можем в настоящий момент предоставить дальнейшие детали". По данным газеты, задержание произошло 2 мая.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил изданию Politico, что США в курсе ситуации, но не дал дальнейших комментариев.Politico пишет со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным американского чиновника, что военный хотел встретиться в России с некоей женщиной,  возможно, "своей девушкой".

В свою очередь пресс-служба Госдепа, комментируя задержание, подчеркнула, что у Вашингтона "нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за границей", и напомнила об обращенном ко всем американцам, проживающим в России или путешествующим по этой стране, призыве немедленно покинуть ее.

 

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Сообщение издания Politico о задержании солдата США в России

Russia detains US soldier on charges of theft
www.politico.com
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