Солдат-срочник Шамсутдинов приговорен к 24,5 годам строгого режима

Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес обвинительный приговор по делу солдата-срочника из Тюменской области Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев. В четверг, 21 января, он приговорил его к лишению свободы на 24,5 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком 19,5 лет за убийство и 9 лет за покушение. Путем частичного сложения назначить наказание сроком 24,5 лет лишения свободы", - заявил судья. Семьям потерпевших суд назначил компенсации в размере от 1,3 миллиона до 1,5 миллиона рублей, а также раненым в размере 1,2 миллиона рублей.

Решение вынесено на основании вердикта присяжных. В конце декабря суд присяжных заседателей признал Шамсутдинова виновным. Вместе с тем присяжные отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения. Это означает, что окончательный срок наказания обвиняемому должен составить не более двух третей от максимально возможного для самой строгой статьи по этому делу. Максимальная санкция за убийство нескольких человек без снисхождения - пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения настаивала на том, что снисхождения в данном случае быть не должно.

Дело Рамиля Шамсутдинова

Согласно материалам дела, Рамиль Шамсутдинов, призванный на службу из Тюменской области, 25 октября 2019 года открыл стрельбу по сослуживцам, в результате чего 8 человек погибли и еще двое были ранены. Свои действия Шамсутдинов объяснил издевательствами со стороны старослужащих и угрозой изнасилования.

Судебные эксперты заключили, что обвиняемый не страдал каким-либо психическим расстройством, которое "лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". В то же время защита выявила ряд нарушений при проведении экспертизы и настояла при приобщении к делу рецензии Саратовской юридической академии на заключение экспертизы.

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