Шольц: Нельзя допустить заморозки конфликта в Украине

"Ситуация с безопасностью на восточном фланге НАТО остается затруднительной", - констатировал глава кабмина ФРГ в ходе своего первого официального визита в Таллинн.

Война Украине не должна превратиться "в замороженный конфликт". Уверенность в этом в ходе визита в Таллинн в пятницу, 26 мая, высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, руководителем кабинета Латвии Кришьянисом Кариньшем, а также с главой правительства Литвы Ингридой Шимоните.

Для Шольца это - первый визит в Эстонию в должности канцлера ФРГ. Обращаясь к Каллас, он напомнил о прошлом Ганзейского союза, куда входили города на территории современных ФРГ и Эстонии.

Шольц: Путин ошибся в расчетах

По словам Шольца, президент РФ Владимр Путин, осуществив нападение на Украину, хотел "расколоть Европу", но ошибся в расчетах и "укрепил наше единство". Он хотел ослабить НАТО, но "достиг обратного", добавил канцлер ФРГ. Выступая перед журналистами, глава германского кабмина пообещал дальнейшее усиление западных санкций в отношении России и борьбу с попытками обойти их.

Канцлер ФРГ также подтвердил приверженность Германии защите своих балтийских партнеров по НАТО в случае нападения. "Ситуация с безопасностью здесь, в Балтии, на восточном фланге НАТО, остается затруднительной", - констатировал он. Глава кабмина Германии подчеркнул, что части прикомандированной немецкой боевой бригады будут вновь направлены в Литву для проведения учений в ближайшие недели. "Мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО от нападений", - повторил Шольц обещание, данное в прошлом году.

В июне 2022 года Шольц подчеркнул, что поддерживает формирование "надежной боевой бригады" для защиты восточного фланга НАТО. После этого ФРГ направила подразделения в страны Балтии.Так, немецкие ВВС, дислоцированные в Эмари на северо-западе Эстонии, совместно с британскими войсками охраняют воздушное пространство над балтийскими странами. Германия также осенью 2022 года пообещала взять на себя командование бригадой в Литве.

Премьер Эстонии поблагодарила Берлин за пакет военной помощи Украине

Кая Каллас в свою очередь поблагодарила Берлин за пакет военной помощи Украине на сумму почти в 2,7 млрд евро. В его составе - БМП Marder, танки Leopard 1, зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО IRIS-T SLM с боеприпасами и другие виды тяжелой техники, отмечало министерство обороны в Берлине.

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