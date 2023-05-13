Эстония призвала ЕС увеличить помощь Киеву до 1 процента ВВП

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна полагает, что крупные страны ЕС могли бы помогать Украине значительно больше. Он отметил, что в процентном отношении к ВВП Эстония заметно опережает Германию и Францию.

Эстония призвала Германию, Францию и Италию выделять значительно больше средств для оказания помощи Украине. Объем помощи Киеву нужно довести до одного процента от объема ВВП, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на полях двухдневной конференции стран ЕС в столице Швеции Стокгольме.

Цахкна отметил, что Эстония, хотя она и не такая крупная страна, выделяет на помощь Украине более одного процента своего ВВП. "Мы знаем, что это возможно", - указал он. Цахкна подчеркнул важность отражения российской агрессии для свободы, независимости и безопасности всей Европы. "Украинцы сражаются и за нас", - подчеркнул эстонский министр.

Эстония опережает Германию по помощи в доле ВВП

Маргус Цахкна сделал это заявление на фоне статистики, согласно которой такие страны, как Германия, лишь в абсолютных цифрах лидируют в сфере оказания помощи Украине. По подсчетам Института мировой экономики в Киле, объем помощи Киеву со стороны Германии составляет на данный момент 7,4 млрд евро, то есть лишь 0,2 процента ВВП. Доля Франции и Италии - еще меньше (менее 0,1 процента).

В то же время доля Латвии и Эстонии составляет соответственно 1,2 и 1,1 процента ВВП. За ними следует Литва (0,9 процента), Польша (0,6) и Нидерланды (0,5 процента). США за первый год войны России против Украины предоставили Киеву военную помощь на 71,3 млрд евро, но в доле ВВП это составляет лишь 0,4 процента.

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