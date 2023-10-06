  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Шольц призвал к реформам в ЕС до принятия новых членов

Даниил Сотников
6 октября 2023 г.

Перед расширением Евросоюза необходимо реформировать систему принятия решений в ЕС и обсудить будущее новых стран, считает Шольц.

https://p.dw.com/p/4XCNN
Канцлер Германии Олаф Шольц (фото из архива: сентябрь 2023 года)
Канцлер Германии Олаф ШольцФото: John Macdougall/AFP

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал страны Евросоюза обсудить необходимые реформы системы управления и принятия решений в ЕС. Об этом Шольц заявил на неформальном саммите ЕС в Гранаде в пятницу, 6 октября.

В частности, Шольц вновь призвал отойти от принципа единогласия во внешней и налоговой политике ЕС. Вместо того чтобы принимать решения по этим вопросам единогласным голосованием, как это происходит сейчас, Шольц призывает решать все голосованием большинства.

Распределение ресурсов в ЕС изменится при приеме новых стран

Кроме того, перед принятием в Европейский Союз новых членов необходимо обсудить будущий размер Еврокомиссии и распределение мест в Европейском парламенте. ЕС не может "просто расширять Комиссию и изобретать новые министерства", подчеркнул Олаф Шольц.

Канцлер также напомнил, что не все члены ЕС, которые "получают чистые выплаты сегодня, могут ожидать, что так будет и в будущем". Когда к ЕС присоединятся новые, менее развитые с точки зрения экономики страны, нынешним членам также придется внести свой вклад в финансирование, указал Шольц.

Заявки на вступление в ЕС подали Украина, Молдова, Турции, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Грузия и Косово.

Смотрите также:

Зачем главы МИД стран ЕС прибыли в Киев

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Спецвыпуск о жизни в Европейском союзе | Европа в фокусе (06.07.2023)

Спецвыпуск о жизни в Европейском союзе | Европа в фокусе (06.07.2023)

Как в таком большом союзе государств, как ЕС, уделять внимание устойчивому развитию всех регионов и созданию благоприятных условий для жизни в них. Эта наша главная тема в спецвыпуске Европы в фокусе.
Политика6 июля 2023 г.26:23 мин.
Флаги Украины в центре Киева

В День независимости Украины в Евросоюзе и США выражают солидарность

В День независимости Украины в Евросоюзе и США выражают солидарность

Украинцы защищают независимость и свободу в смелой борьбе против российской агрессии, заявил канцлер ФРГ. Уже полтора года Украина напоминает, насколько ценна свобода, добавила глава МИД Германии.
Политика24 августа 2023 г.
external

Председатель Мюнхенской конференции о Путине, Шольце и военной поддержке Украины

Председатель Мюнхенской конференции о Путине, Шольце и военной поддержке Украины

Отвечая на категорический отказ Олафа Шольца предоставить истребители, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил DW, что Германия должна принимать решения, исходя из военных потребностей.
Политика16 февраля 2023 г.05:57 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Последствия ракетного удара по Харькову

В результате обстрела Харькова погиб 10-летний мальчик

Конфликты6 октября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW о борьбе с нелегальной миграцией: флаг ЕС, на котором между звездами изображены шлагбаумы и дорожные знаки "STOP" и "Въезд запрещен"

Нелегальная миграция: что делают страны ЕС для борьбы с ней

Нелегальная миграция: что делают страны ЕС для борьбы с ней

Политика5 октября 2023 г.
Коллаж: портрет Илона Маска и логотип социальной сети X

Илон Маск теряет пользователей соцсети X. И клиентов Tesla?

Илон Маск теряет пользователей соцсети X. И клиентов Tesla?

Экономика и бизнес6 октября 2023 г.
Здание Центризбиркома в Кишиневе

Как Молдова избавляется от влияния пророссийского олигарха

Как Молдова избавляется от влияния пророссийского олигарха

Политика5 октября 2023 г.
Frankreich EU-Parlament in Straßburg

Как Европарламент хочет наказать Баку за действия в Карабахе

Как Европарламент хочет наказать Баку за действия в Карабахе

Политика5 октября 2023 г.
Российский "предвыборный" плакат в Донецке, сентябрь 2023

Сколько РФ тратит на оккупированные территории (инфографика)

Сколько РФ тратит на оккупированные территории (инфографика)

Экономика и бизнес5 октября 2023 г.
Сбор зерновых под Одессой

Украина "поставила на паузу" иск в ВТО по экспорту зерна

Украина "поставила на паузу" иск в ВТО по экспорту зерна

Конфликты5 октября 2023 г.
На главную страницу