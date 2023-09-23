Шольц допустил ужесточение погранконтроля из-за мигрантов

ФРГ может принять "дополнительные меры" для ограничения нелегальной миграции, заявил канцлер Олаф Шольц. В частности, они могут затронуть границу с Польшей в свете визового скандала в этой стране.

Германии "возможно, придется принять дополнительные меры на границах" для ограничения нелегальной иммиграции в страну, в частности, на границе с Польшей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в субботу, 23 сентября, на митинге Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.

Шольц подчеркнул, что "в Европу и Германию приезжает много людей, и их число драматически возросло". ФРГ "остается приверженной праву на политическое убежище", однако те, кто не имеют оснований рассчитывать на защиту, должны быть депортированы, подчеркнул канцлер. В этой связи он упомянул, в частности, планы правительства признать Грузию и Молдову безопасными странами происхождения - после чего нелегальных мигрантов оттуда можно будет быстрее выдворять обратно в эти страны.

Шольц: Польша не должна "просто пропускать" мигрантов в ФРГ

Что касается Польши, то Шольц, по его словам, не хочет, чтобы эта страна "просто пропускала" мигрантов в Германию. Каждый, кто прибывает в Польшу, должен быть там зарегистрирован, а также пройти процедуру получения убежища, заявил канцлер ФРГ. Он также призвал правительство Польши дать разъяснения по поводу возможной выдачи шенгенских виз заявителям из Африки и Азии в обмен на денежные выплаты.

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz), выступая в Мюнхене, призвал Шольца искать решение вместе с его партией. "Если вы не можете сделать это с "зелеными" (партнерами СДПГ по правящей коалиции - Ред.), то вышвырните их, и мы сделаем это вместе с вами - но мы должны решить эту проблему", - цитирует Мерца агентство dpa. Предвыборные митинги СДПГ и ХДС прошли за две недели до земельных выборов в Баварии, назначенных на 8 октября.

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