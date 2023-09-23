  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Шольц допустил ужесточение погранконтроля из-за мигрантов

Олег Соколенко
24 сентября 2023 г.

ФРГ может принять "дополнительные меры" для ограничения нелегальной миграции, заявил канцлер Олаф Шольц. В частности, они могут затронуть границу с Польшей в свете визового скандала в этой стране.

https://p.dw.com/p/4WjpN
Канцлер ФРГ Шольц выступает на митинге в Нюрнберге 23 сентября 2023 года
Канцлер ФРГ Шольц выступает на митинге в Нюрнберге 23 сентября 2023 годаФото: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/picture alliance

Германии "возможно, придется принять дополнительные меры на границах" для ограничения нелегальной иммиграции в страну, в частности, на границе с Польшей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в субботу, 23 сентября, на митинге Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.

Шольц подчеркнул, что "в Европу и Германию приезжает много людей, и их число драматически возросло". ФРГ "остается приверженной праву на политическое убежище", однако те, кто не имеют оснований рассчитывать на защиту, должны быть депортированы, подчеркнул канцлер. В этой связи он упомянул, в частности, планы правительства признать Грузию и Молдову безопасными странами происхождения - после чего нелегальных мигрантов оттуда можно будет быстрее выдворять обратно в эти страны.

Шольц: Польша не должна "просто пропускать" мигрантов в ФРГ

Что касается Польши, то Шольц, по его словам, не хочет, чтобы эта страна "просто пропускала" мигрантов в Германию. Каждый, кто прибывает в Польшу, должен быть там зарегистрирован, а также пройти процедуру получения убежища, заявил канцлер ФРГ. Он также призвал правительство Польши дать разъяснения по поводу возможной выдачи шенгенских виз заявителям из Африки и Азии в обмен на денежные выплаты.

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz), выступая в Мюнхене, призвал Шольца искать решение вместе с его партией. "Если вы не можете сделать это с "зелеными" (партнерами СДПГ по правящей коалиции - Ред.), то вышвырните их, и мы сделаем это вместе с вами - но мы должны решить эту проблему", - цитирует Мерца агентство dpa. Предвыборные митинги СДПГ и ХДС прошли за две недели до земельных выборов в Баварии, назначенных на 8 октября.

Смотрите также:

Ждет ли ЕС новый миграционный кризис | Европа в фокусе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как Польша отгородилась забором от Беларуси и мигрантов и как это связано с выборами | Европа в фокусе

Как Польша отгородилась забором от Беларуси и мигрантов и как это связано с выборами | Европа в фокусе

В Польше скоро пройдут выборы. И правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского может потерять большинство. Она пугает избирателей, что в случае победы оппозиции страну накроет волна мигрантов и беженцев. Они пытаются проникнуть в Польшу, а следовательно и в ЕС, из соседней Беларуси. Несмотря на высокий забор и усиленное патрулирования, число беженцев и мигрантов растет.
Политика14 сентября 2023 г.25:56 мин.
external

Беженцы в Германии: как в немецких городах справляются с мигрантами? (12.05.2023)

Беженцы в Германии: как в немецких городах справляются с мигрантами? (12.05.2023)

Местные общины с трудом принимают растущее число беженцев. Жилья не хватает. Во многих городах утверждают, что у них просто нет достаточно персонала для проведения программ интеграции. Репотаж DW из города Димельштадт.
Общество12 мая 2023 г.03:40 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дым над штабом Черноморского флота РФ в Севастополе

Киев просит украинцев покинуть Крым: 577-й день войны

Конфликты23 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россияне едут и идут в сторону Грузии, сентябрь 2022 года.

"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию - о своем опыте

"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию - о своем опыте

Миграция23 сентября 2023 г.
Дым над штабом Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе

Удар Украины по штабу ЧФ и другие события 576-го дня войны

Удар Украины по штабу ЧФ и другие события 576-го дня войны

Политика22 сентября 2023 г.
Кадр из фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"

Почему Россия отказалась от "Оскара"?

Почему Россия отказалась от "Оскара"?

Кино22 сентября 2023 г.
Термостат на батарее

Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Экономика и бизнес22 сентября 2023 г.
Очередная группа мигрантов из Африки достигла берегов острова Лампедуза, 18 сентября 2023 года

Европа на пороге нового миграционного кризиса

Европа на пороге нового миграционного кризиса

Миграция22 сентября 2023 г.
Большие буквы AfD, обозначающие аббревиатуру партии "Альтернатива для Германии"

"Альтернатива для России": идеологический сдвиг АдГ к Кремлю

"Альтернатива для России": идеологический сдвиг АдГ к Кремлю

Политика22 сентября 2023 г.
На главную страницу