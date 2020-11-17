Сокровищница "Зеленый свод" в Дрездене: главные шедевры (фотографии)

Спустя почти год после сенсационной кражи из дрезденского собрания украшений задержаны трое подозреваемых в совершении преступления. Что было украдено? И чем вообще знаменит "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe)?
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В операции в Берлине участвовали более 1600 сотрудников полиции, проведены обыски по 18 адресам, включая 10 квартир, гаражи и автомобили.
Власти в Германии усилили меры расследования ограбления сокровищницы "Зеленый свод". Назначено крупное вознаграждение за информацию о преступниках, число следователей удвоено.
По данным сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене, грабителям удалось завладеть 12 ювелирными украшениями. Кроме прочего, был украден бриллиант "Саксонский белый" весом более 49 карат.
Похитители украшений из сокровищницы "Зеленый свод" попытаются получить за них выкуп или переплавят их и продадут драгоценные камни по отдельности, считает эксперт аукционного дома Grisebach Auction House в Берлине. (26.11.2019)
Из коллекции старинных ювелирных изделий во всемирно известной сокровищнице "Зеленый свод" были украдены украшения, предположительно, на общую сумму около миллиарда евро. (25.11.2019)
Из парка замка-музея Мойланд исчезло бронзовое изваяние сидящей женщины скульптора Бернхарда Графа фон Биландт-Райдта. Предположительно, похитители захотят сдать ее на металлолом. (29.08.2013)