 Еврейское агентство ″Сохнут″ готовится к релокации московского офиса в Израиль | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Еврейское агентство "Сохнут" готовится к релокации московского офиса в Израиль

Агентство, помогающее с репатриацией в Израиль, готовится к переводу работы в онлайн-режим из-за "сложной правовой ситуации" в России.

Филиал Сохнута в Москве

Филиал "Сохнута" в Москве

Еврейское агентство для Израиля ("Сохнут") после требования Минюста РФ закрыть организацию в России разрабатывает секретный план по релокации своего московского офиса в Израиль. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post в субботу, 23 июля.

Агентство, оказывающее помощь с репатриацией в Израиль, начало разработку плана по дистанционному управлению этим процессом, пишет издание. "Сотрудники Еврейского агентства, образно говоря, собирают вещи и переоценивают свои проблемы и работу", - рассказал источник The Jerusalem Post.

Организация пока не видит решения "сложной правовой ситуации" в России, поэтому было принято решение создать систему, позволяющую подавать заявки на репатриацию дистанционно. Несмотря на то, что технически процедуру репатриации можно перевести на онлайн-платформу, это вызовет трудности у пожилых людей, отмечает издание. Источник в агентстве предсказал, что без возможности работать в России уровень иммиграции в ближайшие годы резко снизится.

По данным The Jerusalem Post с начала российского вторжения в Украину заявки на репатриацию подали около 30 000 граждан России, около 5000 россиян с тех пор получили разрешение. Ежедневно в российские офисы обращаются около тысячи человек, пишет издание.

Израиль надеется решить вопрос дипломатией

О том, что Минюст России подал иск о ликвидации организации "Сохнут", стало известно 21 июля из сообщения Басманного суда, который рассмотрит дело 28 июля. В суде заявили, что претензии "связаны с нарушением российского законодательства" - каким именно, представители российских властей не уточнили. В Кремле заявили, что иск Минюста не связан с эмиграцией и России и "утечкой мозгов".

Как писал в июле The Jerusalem Post со ссылкой на источник, претензии носят политический характер, и могут быть разрешены только при участии израильских властей. Министр по вопросам алии и интеграции Пнина Тамено-Шете заявила, что власти страны предпринимают дипломатические усилия для разрешения ситуации.

По данным The Times of Israel, израильский МИД уже начал переговоры с Россией, а израильский посол Александр Бен Цви встречался с замминистра иностранных дел РФ Леонидом Богдановым. Премьер-министр Израиля Яир Лапид также заявил, что в Россию направлена делегация для переговоров.

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 02:28

Израиль - новый дом для беженцев из Украины (25.03.2022)

Контекст

Михаил Шац: При Путине появится новый Тарковский

Российский стендап-комик Михаил Шац рассказал программе "вТРЕНde" о том, кому больше никогда не подаст руки, почему обижен на Ксению Собчак, и чем грозит русской культуре война в Украине.  

Комментарий: Не политэмигранты, но эмигранты из-за политики

Из России уезжают не только гастарбайтеры. Начавшаяся в 2012 году новая волна эмиграции во многом имеет политические причины, считает Игорь Эйдман. Комментарий социолога специально для DW.  

Кризис вынуждает жителей СНГ задуматься о переезде в Израиль

Чаще всего за информацией о переезде обращаются те, кого принято называть "средним классом". Люди среднего возраста и еще недавно хорошо обеспеченные, проявляют готовность начать свою жизнь с нуля в новой стране.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кремль не считает боевиков ХАМАС террористами: готов ли он помочь урегулировать конфликт с Израилем? (18.05.2021)  

О конфликте израильтян и палестинцев, Нетаньяху, коррупции и пандемии - Нир Баркат в Conflict Zone  

Атаки на Израиль, евреев и синагоги в Германии: власти ФРГ резко осудили антисемитские выступления  

Реклама

Самые читаемые

Хроника войны в Украине 22 июля  

Хроника войны в Украине 23 июля  

На работу в Германию приезжает все больше иностранцев. Откуда?  