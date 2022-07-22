 Израиль попытается предотвратить закрытие ″Сохнута″ в РФ | Новости из Германии о России | DW | 22.07.2022

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Россия

Израиль попытается предотвратить закрытие "Сохнута" в РФ

Израиль направляет переговорщиков в Москву из-за планов закрыть "Сохнут", заявил премьер-министр Лапид. В Кремле не связывают иск Минюста с возросшей эмиграцией в Израиль и "утечкой мозгов".

Филиал Сохнута в Москве

Филиал "Сохнута" в Москве

МИД РФ сообщил о встрече замглавы ведомства Леонида Богданова с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви. "В ходе беседы был предметно обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Состоялся также обмен мнениями по ключевым международным и региональным проблемам с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг нее", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте российского ведомства в пятницу, 22 июля.

При этом не сообщается, обсуждалась ли на встрече ситуация вокруг возможного закрытия в России Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут"). По данным российской стороны, встреча состоялась по просьбе израильского дипломата.

Тем временем в Кремле объяснили иск Минюста России требованиями законодательства РФ. Возможное закрытие "Сохнута" не связано с эмиграцией и России и "утечкой мозгов", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Делегация из Израиля отправится в Москву в связи с намерением Минюста РФ ликвидировать "Сохнут"

Накануне вечером премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что в Россию будет направлена делегация для переговоров о возможном прекращении деятельности крупной некоммерческой организации, оказывающей помощь при репатриации в Израиль. Переговорщики прибудут в Москву на следующей неделе в надежде остановить данный процесс, указал он.

Ранее стало известно об обращении министерства юстиции РФ в суд с просьбой о ликвидации "Сохнута". Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, на 28 июля назначено заседание по административному иску главного управления Минюста РФ. Претензии ведомства связаны с нарушением израильской организацией российского законодательства, заявила агентству пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

В 2021 году репатриация в Израиль выросла на 30 процентов. В списке стран лидировала Россия, откуда в Израиль прибыли 7500 человек. Эмиграция из РФ резко выросла после начала российского вторжения в Украину. В случае закрытия "Сохнут" впервые за более чем 30 лет не сможет оказывать в РФ помощь при репатриации.

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    Автор: Клаудиа Ден


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