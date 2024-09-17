"Собеседник" приостановил выпуск газеты из-за "иноагентства"17 сентября 2024 г.
Газета "Собеседник" приостановила выпуск печатной версии после получения статуса "иностранного агента". Об этом во вторник, 17 сентября, изданию SOTAvision рассказала корреспондентка газеты Елена Мильчановская. По ее словам, работа сайта и всех социальных сетей издания была прекращена "как минимум на 2-3 месяца".
В свою очередь, Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на источник в редакции пишет, что "Собеседник" рассматривает возможность релокации и продолжения работы из другой страны.
Юрлицо "Собеседник-Медиа" было внесено в реестр "иноагентов" 13 сентября
13 сентября 2024 года Министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" юридическое лицо "Собеседник-Медиа", обосновав это тем, что издаваемая им газета формировала негативный образ Вооруженных сил РФ, выступала против войны в Украине и распространяла информацию других "иноагентов".
Газета "Собеседник" выходила в России с 1984 года. В частности, после начала войны в Украине она выходила с обложкой, на которой была изображена картина художника Василия Верещагина "Апофеоз войны", а после смерти Алексея Навального поместила на обложку портрет оппозиционера.