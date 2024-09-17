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"Собеседник" приостановил выпуск газеты из-за "иноагентства"

Алексей Волошинов
17 сентября 2024 г.

Выходившая с 1984 года газета "Собеседник" приостановила выпуск из-за статуса "иностранного агента", сообщила ее корреспондентка Елена Мильчановская.

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Обложка газеты "Собеседник" после смерти Алексея Навального (фото из архива)
Обложка газеты "Собеседник" после смерти Алексея Навального (фото из архива)Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Газета "Собеседник" приостановила выпуск печатной версии после получения статуса "иностранного агента". Об этом во вторник, 17 сентября, изданию SOTAvision рассказала корреспондентка газеты Елена Мильчановская. По ее словам, работа сайта и всех социальных сетей издания была прекращена "как минимум на 2-3 месяца".

В свою очередь, Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на источник в редакции пишет, что "Собеседник" рассматривает возможность релокации и продолжения работы из другой страны.

Юрлицо "Собеседник-Медиа" было внесено в реестр "иноагентов" 13 сентября

13 сентября 2024 года Министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" юридическое лицо "Собеседник-Медиа", обосновав это тем, что издаваемая им газета формировала негативный образ Вооруженных сил РФ, выступала против войны в Украине и распространяла информацию других "иноагентов".

Газета "Собеседник" выходила в России с 1984 года. В частности, после начала войны в Украине она выходила с обложкой, на которой была изображена картина художника Василия Верещагина "Апофеоз войны", а после смерти Алексея Навального поместила на обложку портрет оппозиционера.

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