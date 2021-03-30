 Собачья кучка - проблема, с которой может столкнуться каждый (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.06.2021

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По Германии

Собачья кучка - проблема, с которой может столкнуться каждый (фото)

В немецком Кайзерслаутерне решили пристыдить нерадивых и безответственных владельцев собак с помощью акции "Shit happens... но только не в нашем прекрасном городе".

Флажок для разминирования собачьих кучек в Кайзерслаутерне

"Пожалуйста, используйте пакет!" - флажок для "разминирования" собачьих кучек в Кайзерслаутерне

Кайзерслаутерн • В немецком городе Кайзерслаутерн в земле Рейнланд-Пфальц проживает около 100 тысяч человек и насчитывается примерно 4,5 тысяч собак самых разных пород и размеров. Как подсчитали местные власти, лучшие друзья человека производят здесь почти по 520 килограммов экскрементов ежедневно. При этом где-то эти самые кучки владельцы (или другие ответственные за выгул лица) сразу же убирают, а где-то оставляют лежать посреди лужаек, на тротуарах, в парках и других местах. К собакам претензий ни у кого нет - дело естественное, поэтому бороться с этой проблемой в Кайзерслаутерне решили, обращаясь напрямую к хозяевам (и другим ответственным за выгул лицам).

Флажки для кучек

С 21 июня по 16 июля все желающие кайзерслаутернцы смогут принять участие в акции "Shit happens... но только не в нашем прекрасном городе" - с такими вот флажками, получить которые можно в муниципальном предприятии по уборке и уходу за городской территорией. Увидел кучку - поставил флажок. Кучку уберут, флажок останется и будет взывать к совести и призывать отдельных безответственных собаководов к соблюдению правил содержания животных.

Бургомистр города Беате Киммель во время презентации

Бургомистр города Беате Киммель во время презентации

Получить флажки можно в индивидуальном порядке, группой, клубом или организацией. В заявке нужно сообщить количество требующихся флажков и предполагаемую территорию, на которой будет проводиться, так сказать, публично-показательное разминирование. Если желающих поставить флажки на каком-то определенном участке окажется слишком много, организаторы кампании предложат альтернативные варианты, так как в службе уборки очень хорошо знают, где что не так лежит, дурно пахнет и неаппетитно выглядит.

Штраф - до 250 евро

В презентации акции на этой неделе участвовала бургомистр города Беате Киммель (Beate Kimmel). Для наглядности были даже заранее заготовлены кучки, которые представители прессы фотографировали с разных ракурсов, включая достаточно крупные планы, но в нашу подборку такие слишком откровенные кадры не попали. Как отмечает региональная радиостанция RPR1, после пресс-конференции на свежем воздухе наглядный материал был убран подобающим образом.

В заключение отметим, что штрафы для нерадивых владельцев собак за такие нарушения составляют в Кайзерслаутерне до 250 евро, но, как показывает опыт, одними штрафами проблему не решить. Чтобы сами владельцы собак по возможности не оказывались в неудобной ситуации, если забыли специальные пакетики для уборки экскрементов, в городе увеличили число боксов с бесплатными - почти до полусотни.

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    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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