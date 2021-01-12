Исследование: собаки способны быстро учить слова

То, что собаки обладают невероятно развитым нюхом, известно давно. И эта их способность используется в самых разных сферах человеческой жизни. В полиции, например, служат псы, которые отлично проявляют себя в работе по обнаружению наркотиков. А еще собакам оказалось под силу по запаху "диагностировать" рак, малярию и даже коронавирус. И, пожалуй, нет ничего, что не могла бы "вынюхать" собака.

Но есть у собак еще один талант: они способны быстро запоминать слова. "Сидеть!", "Место!", "Фас!" - эти приказы знакомы почти каждой собаке. Однако есть псы, у которых куда более широкий словарный запас.

На кафедре этологии Университета имени Лоранда Этвёша в Будапеште реализуется проект под названием Family Dog Project, в рамках которого ученые изучают таких суперумных собак. Среди псов, задействованных в эксперименте, бордер-колли по кличке Виски из Норвегии и йоркширский терьер Вики Нина из Бразилии. В частности, исследователи проверили их способность запомнить новое слово после того, как они услышали его максимум четыре раза.

Где игрушка?

"Мы хотели выяснить, при каких условиях одаренные собаки могут выучить новые слова. Чтобы проверить это, мы знакомили Виски и Вики Нину с новой лексикой при различных обстоятельствах", - поясняет ведущий автор исследования Клаудия Фугацца.

Бордер-колли по кличке Виски из Норвегии знает уже больше ста слов

Как рассказала исследовательница, первый вариант предусматривал обучение собак новым словам по "принципу исключения". Перед каждой участницей эксперимента раскладывали семь игрушек с уже знакомыми ей названиями и одну - новую, незнакомую. Ученые проверяли, смогут ли Виски и Вики Нина распознать новый предмет после того, как четыре раза услышат его название.

А второй вариант предполагал освоение новых слов в более социальной обстановке - во время игры собак с их хозяевами. Владельцы четвероногих тоже четыре раза произносили название новой игрушки. Какие же результаты дал тест?

Сумбур в собачьей голове

И в том, и в другом случае обе собаки показали, что они в состоянии распознать новую игрушку, когда их хозяин произносит ее название. Это подтверждает, что собаки способны выбирать по принципу исключения - то есть исключая все другие игрушки, поскольку у них уже есть названия, и вместо этого выбирая ту единственную, у которой имени пока нет.

Правда, даже у таких одаренных собак, как Виски и Вики Нина, приобретенные знания ненадолго остались в памяти. Дело в том, что они уже не могли распознать новую игрушку по ее названию, как только сталкивались с другим, столь же новым, именем.

Как показал эксперимент, обучение собак новым словам более успешно шло тогда, когда они играли со своими хозяевами и те произносили название игрушки. Даже услышав то или иное название всего лишь четыре раза, Виски и Вики Нина уже могли правильно выбрать предмет. Столь быстрое обучение можно сравнить с тем, как осваивают новую лексику двух-трехлетние малыши-люди, отмечает Адам Миклоши - заведующий кафедрой этологии и соавтор исследования.

Поиск самых умных и талантливых

А что с обычными собаками - не столь одаренными, как Виски и Вики Нина? Окажутся ли и они в состоянии подобным образом запоминать новые слова? Чтобы проверить это, ученые протестировали в аналогичных условиях еще 20 собак. Однако ни одна из них не продемонстрировала таких способностей. И это - подтверждение тому, что быстро соображать действительно способны лишь немногие, особо одаренные собаки

Кто самый смышленый?

Правда, Виски и Вики Нина очень быстро забыли названия игрушек. В то время как на первом тесте, проведенном несколько минут спустя после прослушивания названий игрушек, собаки демонстрировали успех, в период последующих тестов, проведенных через десять минут и через час, они уже не так преуспевали. Так что даже талантливым животным необходимо больше практики, чтобы надолго запоминать новые слова.

Чтобы узнать больше о том, сколько слов одаренные собаки могут выучить за короткое время, ученые Университета имени Лоранда Этвёша недавно запустили проект Genius Dog Challenge, в рамках которого ведется поиск самых умных в мире собак. Между тем, Виски знает уже больше 100 названий игрушек.

Смотрите также: