 Снегосос за работой (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.01.2021

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По Германии

Снегосос за работой (фото)

После обильных снегопадов нужно чистить не только дороги, но и большие плоские крыши. В Баварии для этого применяют огромные снегососы.

Уборка снега с крыши в Вольфертшвендене, Бавария

Вольфертшвенден • Обычно такую мощную технику, своего рода мегапылесосы, используют на разных стройках - например, вместо экскаватора для прокладки траншей, погрузки щебенки и других сыпучих материалов, уборки строительного мусора и так далее. Однако сейчас после обильных снегопадов для одной из таких установок нашли сезонное применение в баварском регионе Нижний Альгой - для чистки больших плоских крыш, особенно - в труднодоступных местах. Как отмечает информационное агентство dpa, с помощью этого гигантского снегососа можно убирать до 25 кубометров снега в час.

Уборка снега с крыши. Фотографии

Уборка снега с крыши в Вольфертшвендене, Бавария
Уборка снега с крыши в Вольфертшвендене, Бавария
Уборка снега с крыши в Вольфертшвендене, Бавария
Уборка снега с крыши в Вольфертшвендене, Бавария

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