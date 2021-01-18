Снегосос за работой (фото)

Вольфертшвенден • Обычно такую мощную технику, своего рода мегапылесосы, используют на разных стройках - например, вместо экскаватора для прокладки траншей, погрузки щебенки и других сыпучих материалов, уборки строительного мусора и так далее. Однако сейчас после обильных снегопадов для одной из таких установок нашли сезонное применение в баварском регионе Нижний Альгой - для чистки больших плоских крыш, особенно - в труднодоступных местах. Как отмечает информационное агентство dpa, с помощью этого гигантского снегососа можно убирать до 25 кубометров снега в час.
Уборка снега с крыши. Фотографии
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Автор: Максим Нелюбин