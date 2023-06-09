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Смог в Нью-Йорке продержится еще несколько дней

Сергей Куприков
43 мин. назад

По степени загрязнения воздуха Нью-Йорк временно занял первое место в мире среди крупных городов. Причина - дым от горящих канадских лесов.

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Смог в Нью-Йорке
Смог в Нью-ЙоркеФото: picture alliance/NDZ/STAR MAX/IPz

Дым от горящих канадских лесов, окутавший Нью-Йорк, продержится в городе еще несколько дней. Затем смог из-за смены ветра уйдет в сторону южных штатов США. Об этом сообщила в пятницу, 9 июня, газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные государственного портала мониторинга качества воздуха AirNow. Качество воздуха существенно ухудшилось 8 июня не только в Нью-Йорке, но и в других городах северо-востока США, в частности Вашингтоне и Филадельфии. Нью-Йорк временно занял первое место в мире среди крупных городов по степени загрязнения воздуха. Городские власти призывали людей по возможности находиться только в закрытых помещениях. Знаменитые здания и памятники, такие как статуя Свободы, были окутаны густым дымом.

По словам представителя национальной метеорологической службы Коди Ледбеттера, западный ветер частично развеет дым в крупных населенных пунктах. Однако смог, согласно прогнозу метеорологов, будет смещаться на юг США. Качество воздуха ухудшится в Северной и Южной Каролине, а также некоторых районах Джорджии, Техаса и Оклахомы.

В канадской провинции Квебек 9 июня продолжи полыхать около 140 лесных пожаров, из них почти 80 вышли из-под контроля. На помощь канадским пожарным прибыли их коллеги из-за рубежа. США направили в Канаду не менее 600 пожарных, а также технику. Президент США Джо Байден накануне в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо предложил "любую дополнительную помощь". По словам Байдена, речь идет, возможно, о "худшем пожароопасном сезоне в истории Канады, оказавшем огромное влияние на США". Эксперты считают, что сильные лесные пожары в Канаде являются следствием глобального потепления.

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