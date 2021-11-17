СМИ увидели резкий рост секретного экспорта из РФ в ряд стран НАТО

Секретный экспорт из РФ в ФРГ с января по сентябрь составил примерно 302 млн долларов, передало агентство РБК со ссылкой на ФТС России.
В ряд государств НАТО отмечен рост экспорта товаров скрытых категорий из РФ под кодом SSSS, отражающим поставки оружия, самолетов и ядерных материалов. Об этом в среду, 17 ноября, сообщило агентство РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России из открытых источников.
В период с января по сентябрь подобный экспорт в Германию составил в ценовом выражении примерно 302 млн долларов (за аналогичный период 2020 года - 173 млн), в США - 841 млн долларов (был 706 млн), в Чехию - 706 млн долларов (с 102 млн). Список возглавил Алжир с объемами поставок из РФ на примерно 985 млн долларов. Первую строчку он удерживает второй год подряд.
Как отмечает РБК, за приростом секретного экспорта в Германию, Нидерланды и Чехию может стоять временный вывоз авиатехники для ремонта.
Что качается ФРГ, то российская таможенная статистика также отражает поставки в Германию на сумму порядка 50 млн долларов продуктов неорганической химии, соединений радиоактивных элементов или изотопов.
Поставки в США продукции из группы химических соединений составили около 574 млн долларов. Кроме того, по сведениям агентства, существенная часть чувствительного экспорта в Соединенные Штаты - это продажа патронов для гражданского стрелкового оружия.
Ранее газета "Ведомости" передавала, что секретный импорт, которым обозначается ввоз в Россию гражданских самолетов из США, Франции и Канады, за 6 месяцев 2021 года увеличился на 40 процентов, достигнув суммы в 6,8 млрд долларов. По оценкам "Ведомостей", в 2020 году в РФ был ввезен 41 самолет марки Airbus, Boeing и Bombardier, а за январь-июль этого года - уже 58 лайнеров.
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