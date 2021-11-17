 СМИ увидели резкий рост секретного экспорта из РФ в ряд стран НАТО | Новости из Германии о России | DW | 17.11.2021

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Россия

СМИ увидели резкий рост секретного экспорта из РФ в ряд стран НАТО

Секретный экспорт из РФ в ФРГ с января по сентябрь составил примерно 302 млн долларов, передало агентство РБК со ссылкой на ФТС России.

Российский Ил-112

Российский Ил-112 (фото из архива)

В ряд государств НАТО отмечен рост экспорта товаров скрытых категорий из РФ под кодом SSSS, отражающим поставки оружия, самолетов и ядерных материалов. Об этом в среду, 17 ноября, сообщило агентство РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России из открытых источников.

В период с января по сентябрь подобный экспорт в Германию составил в ценовом выражении примерно 302 млн долларов (за аналогичный период 2020 года - 173 млн), в США - 841 млн долларов (был 706 млн), в Чехию - 706 млн долларов (с 102 млн). Список возглавил Алжир с объемами поставок из РФ на примерно 985 млн долларов. Первую строчку он удерживает второй год подряд.

За приростом секретного экспорта в ФРГ может стоять вывоз авиатехники для ремонта

Как отмечает РБК, за приростом секретного экспорта в Германию, Нидерланды и Чехию может стоять временный вывоз авиатехники для ремонта.

Что качается ФРГ, то российская таможенная статистика также отражает поставки в Германию на сумму порядка 50 млн долларов продуктов неорганической химии, соединений радиоактивных элементов или изотопов.

Секретный импорт в Россию тоже вырос

Поставки в США продукции из группы химических соединений составили около 574 млн долларов. Кроме того, по сведениям агентства, существенная часть чувствительного экспорта в Соединенные Штаты - это продажа патронов для гражданского стрелкового оружия.

Ранее газета "Ведомости" передавала, что секретный импорт, которым обозначается ввоз в Россию гражданских самолетов из США, Франции и Канады, за 6 месяцев 2021 года увеличился на 40 процентов, достигнув суммы в 6,8 млрд долларов. По оценкам "Ведомостей", в 2020 году в РФ был ввезен 41 самолет марки Airbus, Boeing и Bombardier, а за январь-июль этого года - уже 58 лайнеров.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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