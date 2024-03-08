СМИ: Подтверждена гибель более 46 тысяч военных РФ в Украине

Журналисты "Медиазоны" и Русской службы Би-би-си собирают данные о погибших военнослужащих РФ на войне в Украине из открытых источников. Реальный масштаб потерь, вероятнее всего, значительно больше.

Установлены имена 46 678 российских военнослужащих, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщили журналисты издания "Медиазона" и Русской службы Би-би-си.

По данным журналистов, за последние 14 дней подтвердилась гибель еще 1555 человек, что является одним из самых высоких показателей с момента начала военных действий. Текущая динамика боевых потерь России в Украине сопоставима с цифрами, которые были зафиксированы зимой 2023 года во время масштабного наступления армии РФ в Донбассе. Тогда за две недели февраля подтвердилась гибель 1679 человек. Сообщения о смерти военных часто доходят до родственников с задержкой. Поэтому нынешний рост числа потерь может быть связан с недавним штурмом войсками РФ Авдеевки.

На войне в Украине чаще всего гибнут добровольцы и мобилизованные

Согласно опубликованной сводке, больше всего смертей зафиксировано среди добровольцев (плюс 382 подтвержденных погибших за последние 14 дней), мобилизованных (плюс 219 погибших) и завербованных для отправки на фронт заключенных (191 погибший).

Журналисты и сотрудничающие с ними волонтеры ведут подсчет потерь армии РФ по открытым источникам. К ним, например, относятся сообщения администраций регионов, посты родственников погибших в социальных сетях, а также данные с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть как минимум в два раза выше.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что с начала войны в Украине погибли или были ранены 315 тысяч российских военных. Журналисты убеждены, что данная оценка не далека от реальности: "За полтора года наблюдений мы поняли, что по открытым источникам можно выявить около половины от всех смертей военных. Этот показатель очень сильно зависит от региона, возраста и социального положения, поэтому мы не используем его в расчетах постоянно. Но он подходит для очень грубой и приблизительной оценки: 43 тысячи найденных в соцсетях некрологов дают нам приблизительно 80-90 тысяч реальных смертей. Тогда выходит, что оставшиеся 230 тысяч - это раненые, что тоже выглядит более чем реалистично с учетом такого числа погибших", - отметили они.

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