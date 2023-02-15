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Китайский воздушный шар над США
Фото: Joe Granita/Zuma/IMAGO
ПолитикаСША

WP: Сбитый в США шар стартовал в китайской провинции Хайнань

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Американцы следили за этим объектом на протяжении недели. Аналитики не исключают версии, что воздушный шар не намеренно вторгся в воздушное пространство США, сообщила The Washington Post (WP).

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Американские военные отслеживали маршрут сбитого китайского воздушного шара с момента его запуска, сообщила в среду, 15 февраля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на нескольких американских чиновников, попросивших не называть их имен. По словам собеседников издания, наблюдение за шаром уже велось около недели, прежде чем в конце января он вторгся в воздушное пространство США. Воздушный шар стартовал с базы на острове Хайнань в южной части КНР.

По словам источников, сначала объект, судя по всему, следовал курсом на подконтрольный США остров Гуам, где находится несколько американских военных баз, но затем неожиданно двинулся на север. Позднее он летел над Алеутскими островами и дрейфовал над Канадой, откуда его, очевидно, сильным ветром занесло в воздушное пространство США. По данным WP, аналитики не исключают, что Китай своим "разведывательным аппаратом" не намеренно вторгся на континентальную территорию США.

Американский военный самолет сбил китайский воздушный шар возле побережья штата Южная Каролина 4 февраля. Китай отверг обвинения США в шпионаже, заявив, что "исследовательский воздушный шар отклонился от курса из-за форс-мажора". Инцидент с воздушным шаром лишь осложнил и так уже напряженные отношения между США и Китаем.

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