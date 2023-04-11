СМИ: Беспилотник атаковал аэропорт Белгорода

На территории аэропорта имени Шухова упал неизвестный беспилотник, сообщили несколько российских Telegram-каналов и РИА "Новости". Никто не пострадал.

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1 ч. назад 1 ч. назад

На территории аэропорта в Белгороде упал неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщило утром во вторник, 11 апреля, российское государственное информагентство РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, пострадавших нет. Незначительные повреждения получило ограждение аэропорта, говорится в сообщении.

Изначально информация о попадании беспилотника на территорию аэропорта имени Шухова появилась в российских Telegram-каналах Shot , Baza и Astra . По их сведениям, БПЛА самолетного типа со взрывным устройством врезался в ограждение аэропорта и взорвался. В результате повреждены забор и кабель сигнализации.

Как пишет ASTRA, инцидент произошел 10 апреля в 16.30 по местному времени.

Официального подтверждения информации пока нет. Не уточняется также, кому принадлежал дрон.

Белгородский аэропорт, который находится в 35 км от границы с Украиной, не принимает гражданские рейсы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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