СМИ: Беспилотник атаковал аэропорт Белгорода

По предварительным данным, пострадавших нет. Незначительные повреждения получило ограждение аэропорта, говорится в сообщении.
Изначально информация о попадании беспилотника на территорию аэропорта имени Шухова появилась в российских Telegram-каналах Shot, Baza и Astra. По их сведениям, БПЛА самолетного типа со взрывным устройством врезался в ограждение аэропорта и взорвался. В результате повреждены забор и кабель сигнализации.
Как пишет ASTRA, инцидент произошел 10 апреля в 16.30 по местному времени.
Официального подтверждения информации пока нет. Не уточняется также, кому принадлежал дрон.
Белгородский аэропорт, который находится в 35 км от границы с Украиной, не принимает гражданские рейсы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.