 Slavik: ″Получая власть, мы забываем об ответственности″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.11.2021

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Культура и стиль жизни

Slavik: "Получая власть, мы забываем об ответственности"

В интервью DW актер, комик, дважды лауреат премии Deutscher Comedypreis, звезда немецких соцсетей Марк Филатов (Slavik Junge) рассказал о власти и ответственности, успехе и новом проекте "Тюремный эксперимент".

Славик

В интервью DW актер, комик, дважды лауреат самой престижной немецкой премии среди артистов комедийного жанра Deutscher Comedypreis, звезда немецких соцсетей Марк Филатов (Slavik Junge) рассказал о своем новом проекте "Das Gefangenenexperiment" ("Тюремный эксперимент"), а также о власти и ответственности, о правде и боли в юморе, о российских шутках на немецкий лад и воспитании ответственности.

DW: Марк, еще раз поздравляем с победой. Твои слова о вере в мечту на вручении Deutscher Comedypreis прозвучали очень искренне: как складывался твой путь к успеху?

Марк Филатов: Время после переезда из Киргизии в Германию было очень непростым, я первым в семье научился говорить по-немецки и чувствовал ответственность за маму и семью. Меня поддерживала мама, она всегда видела во мне творческие способности. Однажды наткнулся в интернете на объявление о кастинге в молодежный сериал dasbloghaus.tv. Я решил попробовать, и в итоге меня взяли на одну из главных ролей. После сериала я зарабатывал чем мог: продавал и машины, и контракты для телефонов. Но я хотел заниматься творчеством плюс наложилось и наше российское "нужно иметь корочку".

Решил поступать в Штутгартскую высшую школу музыки и театра (нем. Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart). Мой агент тогда сказал, что это невозможно, ведь "в школу попадают только дети из театральных династий". А у меня в семье не было актеров, а был только революционер: Михаил Фрунзе. Наверное, поэтому, услышав слово "невозможно", я решил - ну уж нет! В жизни возможно все. И с этим чувством принял участие в отборочном конкурсе высшей школы, куда мне удалось поступить с первого раза. А когда начал зарабатывать своим творчеством, то долго не мог поверить в это. Казалось, что сон. Верю, что в жизни можно достичь всего, о чем мечтаешь. И мечты должны быть грандиозными - больше, чем сам можешь себе представить. Это мой принцип жизни, который я пытаюсь донести до моих подписчиков в соцсетях.

Марк Филатов, он же - Славик Юнге

- А как появился Славик?

- После учебы в актерской школе я сидел дома без работы и весь в долгах. По телевизору смотрел российский телеканал ТНТ, где шел сериал "Реальные пацаны". И я смотрел его и думал: "А ведь я сейчас в той же самой ситуации - живу в панельном доме, без работы, в долгах, и у меня тоже есть чувство юмора". Тогда я предложил моему партнеру по проекту Ost Boys Димитрию Цветкову попробовать снять и нашу жизнь. И так родился мой персонаж Славик.

- У тебя очень много подписчиков в соцсетях, и большинство из них - немцы. Как у тебя получается их рассмешить?

- Мой юмор понятен всем. У меня есть даже видеоролики без слов. И я люблю шутить про настоящие правдивые житейские ситуации. Шутку про отношения между мужчиной и женщиной поймут и в Индии, и в России, и в Германии, и в США. Мы все одинаковы. Думаю, что юмор в России очень хороший потому, что он идет от боли. И так получается лучший юмор: когда больно так сильно, что хочется смеяться. Поэтому и во время пандемии появилось так много шуток, комедийных сериалов: нам всем было больно.

- А юмор в Германии?

- Есть шутка, что "самая короткая книга мира - это книга про немецкий юмор". Немецкие шутки на мировом уровне не особо котируются, наверное, потому, что люди в Германии хорошо живут. А там, где дела идут не очень, там и шутки смешнее.

- Многие немецкоязычные комики используют сейчас твой стиль и даже словечки. Как ты к этому относишься?

- Это классно. Сейчас появляются ребята, которые делают свои выступления в нашем стиле и им в комментариях пишут "как Славик", что мне очень приятно. Меня тоже вдохновляют другие комики и их творчество, поэтому я очень рад, что и мне удается кого-то вдохновить.

- Как возникает шутка?

- Всегда по-разному. Иногда из нелепой неприятной ситуации, которая меня раздражает и которую я перерабатываю в юмор. Например, однажды меня не пустили в спортивном костюме в кальянную. Или косо смотрели в дорогом отеле, как будто я ошибся дверью. Так и появляется юмор.

Марк Филатов в роли Славика

Марк Филатов в роли Славика

- Расскажи о новом проекте. Почему "Тюремный эксперимент"?

- Я хотел повторить Стэнфордский тюремный эксперимент (был проведен в 1971 году в Стэнфордском университете американским психологом Филиппом Зимбардо, целью было исследовать реакцию человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни - Прим. ред.) 50 лет спустя. Эксперимент длился три дня, это максимально допустимое время. Я был уверен, что все участники видели фильм Оливера Хиршбигеля (Oliver Hirschbiegel) "Эксперимент" с Морицем Бляйбтроем (Moritz Bleibtreu). Плюс мы рассказали, что это - эксперимент, что работают камеры. Никаких неожиданностей. И вдруг мы увидели, что люди ведут себя точно так, как и 50 лет назад. Как только даешь людям власть, они начинают использовать ее в негативном смысле. К сожалению. Повторю: все знали об эксперименте. И в первый же день "охранники" стали запрещать "арестантам" пользоваться туалетом. Нам пришлось вмешаться, потому что это выходило за рамки разумного. Это было страшно. В шоке был не только я, но и наш психолог.

Мы также повторили эксперимент Милгрэма (целью исследований, проведенных в 1963 году, было выяснить, сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, совершенно невинным людям, если подобное причинение боли входит в их рабочие обязанности - Прим.ред.). В нашем проекте я даже подошел к участнику и сказал, что второму участнику больно. Но тому было все равно! Страшно то, что это равнозначно поведению людей в коллективе или во власти. Мы выполняем приказы вышестоящих, не думая над тем, а правильно ли это. Мы снимаем с себя ответственность. Наши участники говорили: "Нам сказали продолжать". Абсурд всей ситуации и нашей человеческой природы в том, что участники были готовы убить человека просто потому, что им так сказал начальник... Мы увидели зеркало нашего общества: то, как люди ведут себя в политике, на работе, в личных отношениях. Избежать этого можно, если с детства закладывать в воспитание и образование понимание сострадания и ответственности.

- А в чем заключалась твоя роль? И какова была задача психолога?

- Психолог следила за тем, чтобы экперимент проходил честно, чтобы ни у кого не возникло психологических травм. Я играю в сериале роль директора тюрьмы, который стоит "над схваткой" и придает всему некую комедийность. Я сдерживал себя и не вмешивался, потому что иначе это бы испортило эксперимент.

- Общался ли ты потом с участниками эксперимента?

- Конечно. Кто-то был в шоке от того, насколько быстро развивались события, кто-то даже не мог сформулировать свои чувства. Интересно было бы поговорить с участниками сейчас, когда фильм выйдет в эфир (минисерия "Тюремный эксперимент" выходит с 26 ноября 2021 на стриминговой платформе Joyn - Прим.ред.).

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