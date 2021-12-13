Скончался российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев

В Москве на 78-м году жизни скончался известный советский и российский сценарист и режиссер Сергей Соловьев. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в его окружении. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Сергей Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. Ромма и А. Столпера) и с 1969 года начал работать на "Мосфильме". Он дебютировал в кино двумя новеллами по рассказам А. Чехова, представленными в киноальмонахе "Семейное счастье".

Снятый им в 1987 году фильм "Асса" стал одним из символов перестройки в СССР и культовым для советского рок-движения. В картине сыграл лидер группы кино Виктор Цой, звучали песни групп "Аквариум", "Кино" и "Браво".

Картины Соловьева получали награды на международных кинофестивалях в Венеции, Сан-Себастьяне, Салерно. Снятый в 1975 году фильм "Сто дней после детства" получил "Серебрянного медведя" за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

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Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом Чулпан Хаматова Много и успешно снималась и снимается у немецких режиссеров. В 1999 году - у Файта Хелмера в "Тувалу", в 2000-м - у Ахима фон Борриса в картине "Англия!", в 2003 году - у Вольфганга Беккера в культовом фильме "Гуд бай, Ленин!" (на фото). Но талант Хаматовой ценят не только в Германии. В 2014 году она снялась у Кшиштофа Занусси, а в 2019 году - у Рэйфа Файнса в фильме "Нуреев. Белый ворон".

Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом Владимир Машков На фото - в российско-немецко-французской картине "Олигарх", снятой Павлом Лунгиным в 2002 году. В 2001-м снялся у Сергея Бодрова в фильме "Давай сделаем это по-быстрому" в роли главаря мафии. В 2011 году на экраны вышла американо-европейская копродукция "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" Брэда Бёрда с участием Машкова.

Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом Ксения Раппопорт Много и очень успешно снималась в Италии. Сыграла главную роль в фильме Джузеппе Торнаторе "Незнакомка", за которую в 2007 году была удостоена премии "Давид ди Донателло" Итальянской академии кинематографии. В 2009 году за роль в фильме "Двойное время" (на фото) режиссера Джузеппе Капотонди получила главную актерскую награду Венецианского кинофестиваля.

Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом Данила Козловский Сыграл Вещего Олега в канадско-ирландском сериале "Викинги". В 2018 году снялся в сериале "МакМафия". А в далеком 2004 году сыграл юного австрийского императора Франца Иосифа во французском фильме "Сисси - мятежная императрица". Засветился и в американском кино: снялся в "Академии вампиров" Марка Уотерса.

Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом Елизавета Боярская В далеком 2004 году немецкий режиссер Оливер Хиршбигель снимал в Санкт-Петербурге фильм "Бункер" - о последних днях "третьего рейха". И роль одной из немецких медсестер досталась 19-летней Елизавете Боярской, тогда - студентке театрального института.

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