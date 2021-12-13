 Скончался российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев | Новости из Германии о России | DW | 13.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Скончался российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев

Снятый Соловьевым в 1987 году фильм "Асса" стал одним из символов перестройки в СССР и культовым для советского рок-движения.

Российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев

Российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев

В Москве на 78-м году жизни скончался известный советский и российский сценарист и режиссер Сергей Соловьев. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в его окружении. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Сергей Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. Ромма и А. Столпера) и с 1969 года начал работать  на "Мосфильме". Он дебютировал в кино двумя новеллами по рассказам А. Чехова, представленными в киноальмонахе "Семейное счастье".

Снятый им в 1987 году фильм "Асса" стал одним из символов перестройки в СССР и культовым для советского рок-движения. В картине сыграл лидер группы кино Виктор Цой, звучали песни групп "Аквариум", "Кино" и "Браво".

Картины Соловьева получали награды на международных кинофестивалях в Венеции, Сан-Себастьяне, Салерно. Снятый в 1975 году фильм "Сто дней после детства" получил "Серебрянного медведя" за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

Смотрите также:

  • Юрий Колокольников

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Юрий Колокольников

    3 сентября на экраны российских кинотеатров выходит фильм года - "Довод" Кристофера Нолана. И одну из ролей в нем сыграл Юрий Колокольников. В 2015 году он снялся в германо-российском фильме "Пингвин нашего времени" немецкого режиссера Штефана Кромера. И нельзя не вспомнить, что Колокольников играл в четвертом сезоне "Игры престолов", а также в "Призрачной шестерке" Майкла Бэя.

  • Светлана Ходченкова

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Светлана Ходченкова

    В 2011 году сыграла в фильме "Шпион, выйди вон!", снятом шведским режиссером Томасом Альфредсоном по роману Джона Ле Карре. Картина была в конкурсе Венецианского кинофестиваля, но призов не получила. На фото - в Венеции, с Колином Фёртом, исполнителем одной из главных ролей. Конечно, нельзя не вспомнить участие Ходченковой в американо-британской картине "Росомаха: Бессмертный" Джеймса Мэнголда.

  • Александр Петров

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Александр Петров

    В 2019 году снялся у Люка Бессона, знаменитого французского режиссера, в картине "Анна" - закрученном шпионском боевике, где море крови и перестрелки, а простая советская девушка-наркоманка становится двойным агентом, работая и на КГБ, и на ЦРУ. Петров мечтает о премии "Оскар" и намерен сделать все для того, чтобы ее получить. Пожелаем ему успеха!

  • Юлия Снигирь

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Юлия Снигирь

    Снялась в сериале "Новый папа" Паоло Соррентино. Представляла проект на Венецианском кинофестивале 2019 года вместе с Джудом Лоу. В 2013 году снялась вместе с великим и ужасным Брюсом Уиллисом в фильме "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть". В том же 2013-м Ли Рой Кунц снял Снигирь в картине "Делириум".

  • Константин Хабенский

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Константин Хабенский

    В начале кинокарьеры снялся в фильме "Наташа" венгерского режиссера Тамаша Тота. В 2008 году - у Тимура Бекмамбетова в боевике "Особо опасен". В 2014-м - у Кевина Макдональда в "Черном море". А в 2016 году Хабенский сыграл в фильме австрийского режиссера Мирьям Унгер "Лети, майский жук!" очень трогательную роль кашевара (на фото), оказавшегося в 1945 году в Вене вместе с солдатами Красной Армии.

  • Чулпан Хаматова

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Чулпан Хаматова

    Много и успешно снималась и снимается у немецких режиссеров. В 1999 году - у Файта Хелмера в "Тувалу", в 2000-м - у Ахима фон Борриса в картине "Англия!", в 2003 году - у Вольфганга Беккера в культовом фильме "Гуд бай, Ленин!" (на фото). Но талант Хаматовой ценят не только в Германии. В 2014 году она снялась у Кшиштофа Занусси, а в 2019 году - у Рэйфа Файнса в фильме "Нуреев. Белый ворон".

  • Владимир Машков

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Владимир Машков

    На фото - в российско-немецко-французской картине "Олигарх", снятой Павлом Лунгиным в 2002 году. В 2001-м снялся у Сергея Бодрова в фильме "Давай сделаем это по-быстрому" в роли главаря мафии. В 2011 году на экраны вышла американо-европейская копродукция "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" Брэда Бёрда с участием Машкова.

  • Ксения Раппопорт

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Ксения Раппопорт

    Много и очень успешно снималась в Италии. Сыграла главную роль в фильме Джузеппе Торнаторе "Незнакомка", за которую в 2007 году была удостоена премии "Давид ди Донателло" Итальянской академии кинематографии. В 2009 году за роль в фильме "Двойное время" (на фото) режиссера Джузеппе Капотонди получила главную актерскую награду Венецианского кинофестиваля.

  • Данила Козловский

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Данила Козловский

    Сыграл Вещего Олега в канадско-ирландском сериале "Викинги". В 2018 году снялся в сериале "МакМафия". А в далеком 2004 году сыграл юного австрийского императора Франца Иосифа во французском фильме "Сисси - мятежная императрица". Засветился и в американском кино: снялся в "Академии вампиров" Марка Уотерса.

  • Елизавета Боярская

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Елизавета Боярская

    В далеком 2004 году немецкий режиссер Оливер Хиршбигель снимал в Санкт-Петербурге фильм "Бункер" - о последних днях "третьего рейха". И роль одной из немецких медсестер досталась 19-летней Елизавете Боярской, тогда - студентке театрального института.

  • Олег Меньшиков

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Олег Меньшиков

    В 1999 году француз Режис Варнье занял его в картине "Восток-Запад" в роли советского репатрианта, который после войны вернулся в СССР с женой-француженкой. В фильме снимались звезды первой величины Сандрин Боннэр и Катрин Денев. В 2003 году Меньшиков снялся в британском телефильме "Главный подозреваемый 6: Последний свидетель" в роли военного преступника, крупно наследившего в бывшей Югославии.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 06:31

Режиссеры завтрашнего дня

Аудио- и видеофайлы по теме

Фильм о протестах в Беларуси показали на Берлинале  

Берлинале: старт фестиваля и скандальный фильм из РФ в главном конкурсе (20.02.2020)  

Реклама

Самые читаемые

Шольц и Моравецкий стоят на разных позициях по "Северному потоку - 2"  

Прививки разными вакцинами? Ученые одобряют  

Артур Клинов: Пора начинать диалог, на кону - независимость Беларуси  