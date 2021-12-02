 Скончался бывший корреспондент DW в Беларуси Геннадий Кеснер | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 02.12.2021

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Беларусь

Скончался бывший корреспондент DW в Беларуси Геннадий Кеснер

Бывший корреспондент DW Геннадий Кеснер скончался на 51-м году жизни в Минске после тяжелой болезни.

Микрофон с логотипом DW

В Минске скончался бывший корреспондент DW Геннадий Кеснер

В Минске на 51-м году жизни скончался бывший корреспондент DW в Беларуси Геннадий Кеснер. О смерти журналиста после тяжелой болезни в четверг, 2 декабря, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"На протяжении многих лет Геннадий работал в негосударственных СМИ, был одним из пионеров независимой радиожурналистики в Беларуси, стал лауреатом журналистских конкурсов и премий", - говорится в заявлении БАЖ. 

Как указывает Reform.by, Геннадий Кеснер работал журналистом с 1992 года и являлся одним из первопроходцев в белорусской радиожурналистике. Помимо DW, он сотрудничал с "Белорусской молодежной", газетой "Новы час" и "Радио Рация", указывается далее.

Редакция DW соболезнует родным и близким Геннадия.

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    Автор: Галина Петровская


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