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Школьница из Узбекистана получила "золото" за немецкий язык

Лена Шмиц
22 июля 2024 г.

В немецком Геттингене объявили имена победителей Всемирной олимпиады по немецкому языку. В ней соревновались школьницы и школьники из 62 стран.

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Участники олимпиады по немецкому языку в Гeттингене
Участницы олимпиады в 2024 годуФото: Andreas Dahn/Goethe-Institut

В Геттингене, где c 15 по 22 июля проходила Всемирная олимпиада по немецкому языку, объявили победителей. Первое место в конкурсах по соответствующим языковым уровням разделили Раёна Иброхимова из Узбекистана, Махек Хан из Бангладеш и Ана Котевска из Северной Македонии.

"Серебро" и "бронза" достались учащимся школ из Мексики, Италии, Словакии, Польши и Великобритании, как сообщил в понедельник, 22 июля, Гёте-Институт в Берлине. В финале олимпиады приняли участие более 100 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Среди соревновавшихся были представители 62 стран.

Лучшие из лучших в знаниях немецкого языка

Как сообщает пресс-служба Гёте-Института, 16-летняя Раёна планирует изучать германистику в одном из университетов Германии и в будущем работать переводчиком. Для того, чтобы попасть в финал международного конкурса, ей, как и другим участницам и участникам, нужно было победить в национальном отборе.

В Геттингене соревновались в различных дисциплинах. Каждому нужно было самостоятельно создать свою онлайн-страницу журнала Всемирной языковой олимпиады - естественно, полностью на немецком. Также знания тестировались в рамках различных презентаций и импровизации в группах. Жюри оценивало не только уровень владения немецким языком, но и креативность, а также умение работать в команде. Соревнующимся была предложена обширная культурная программа - с посещением знаковых достопримечательностей Геттингена.

Всемирная олимпиада по немецкому языку проходит раз в два года в одном из городов Германии. Организатором выступает Гёте-Институт. Мероприятие предназначено для повышения интереса к изучению немецкого языка в школах за пределами ФРГ.

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