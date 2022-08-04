 Снимки жертв насилия из тюрьмы Абу-Грейб спровоцировали скандал в Берлине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.08.2022

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Культура и стиль жизни

Снимки жертв насилия из тюрьмы Абу-Грейб спровоцировали скандал в Берлине

"Лабиринт ужаса", представленный на одной из площадок Берлинской биеннале современного искусства, оскорбил иракских художников. Они обвинили организаторов в бесчувствии.

Hamburger Bahnhof

Hamburger Bahnhof - арт-площадка, где выставлена инсталляция, спровоцировавшая конфликт

На Берлинской биеннале (Berlin Biennale) - выставке современного искусства - разразился скандал. Французский художник Жан-Жак Лебель (Jean-Jacques Lebel) создал в одном из залов берлинского музея "Гамбургский вокзал - Музей современности" (Hamburger Bahnhof) "Лабиринт ужаса". Инсталляция выполнена из известных фотографий, сделанных американскими военными в тюрьме Абу-Грейб, на которых видны унижения и пытки иракских заключенных. Лебель развесил на стенах и в помещении холсты с увеличенными фрагментами снимков. Снаружи не видно, что находится в комнате, поэтому у входа посетителей предупреждают о том, что их ожидают жуткие сцены.

Жан-Жак Лебель

Жан-Жак Лебель

Художники осудили организаторов

Против этой работы выступила участница Берлинской биеннале Риджин Саакян (Rijin Sahakian), уроженка Багдада и инициатор некоммерческого проекта Sada, проводившего в 2010- 2015 годах программы в сфере образования и защиты интересов художников из Багдада. Она написала открытое письмо, которое подписали еще 15 представителей арт-сцены. В нем, среди прочего, осуждается то, что биеннале использует "фотографии незаконно задержанных и подвергшихся жестокому обращению иракцев" в коммерческих целях и без согласия жертв. Кроме того, ее возмутило, что не было согласования с другими иракскими художниками, работы которых выставляются рядом со спорной инсталляцией. Чтобы попасть от одного произведения искусства иракских авторов к другому, посетители должны были пройти по "лабиринту" с изображениями сцен насилия над заключенными. Некоторые художники и посетители сочли такой подход организаторов бесчувственным, травмирующим и неприемлемым.

Организаторы биеннале ответили, что обоим иракским художникам, не желающим выставляться рядом с проектом Лебеля, предложили другое место для их экспонатов. Одну работу уже перевесили, а по поводу другой с художником еще ведут переговоры. В сети Facebook организаторы опубликовали сообщение о том, что "по техническим причинам выставка будет на один день, 4 августа, закрыта".

Пытки заключенных в Абу-Грейб

Пытки заключённых в тюрьме Абу-Грейб совершались американскими военными. Согласно показаниям пострадавших, некоторые из них стали жертвами сексуального насилия, охранники ездили на заключенных верхом, заставляли вылавливать еду из тюремных туалетов и придумывали другие издевательства. По словам заключенных, их истязали, били током, заставляли ходить на четвереньках, как собак, и тявкать, бросали в камеры, разливали на полу воду и заставляли спать в этой жиже.

Фото издевательств над заключенными в тюрьме Абу-Грейб

Фотографии издевательств над заключенными в тюрьме Абу-Грейб спровоцировали громкий международный скандал

При этом надзиратели постоянно все это фотографировали. В апреле 2004 года американский канал CBS показал сюжет о пытках в тюрьме. Снимки американских военнослужащих, позирующих на фоне "пирамиды" из обнаженных заключенных, а также другие доказательства издевательств и насилия в Абу-Грейб, вызвали громкий международный скандал. С 2004 года по август 2007 года военный трибунал рассмотрел более 11 дел американских охранников, восемь из них получили тюремные сроки и дисциплинарные взыскания.

Политическая направленность биеннале

Берлинская биеннале современного искусства собирает на различных площадках города художников, теоретиков и практиков со всего мира раз в два года. Это мероприятие финансируется Федеральным фондом культуры Германии и имеет политическую направленность, обращаясь к насущным проблемам современности. Двенадцатая по счету Берлинская биеннале современного искусства проходит в этом году с 11 июня по 18 сентября. На шести площадках Берлина демонстрируются работы 70 творческих коллективов и художников, высказывающихся против колониальных нарративов и представляющих стратегии деколонизации.

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