Снимки жертв насилия из тюрьмы Абу-Грейб спровоцировали скандал в Берлине

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"Лабиринт ужаса", представленный на одной из площадок Берлинской биеннале современного искусства, оскорбил иракских художников. Они обвинили организаторов в бесчувствии.
На Берлинской биеннале (Berlin Biennale) - выставке современного искусства - разразился скандал. Французский художник Жан-Жак Лебель (Jean-Jacques Lebel) создал в одном из залов берлинского музея "Гамбургский вокзал - Музей современности" (Hamburger Bahnhof) "Лабиринт ужаса". Инсталляция выполнена из известных фотографий, сделанных американскими военными в тюрьме Абу-Грейб, на которых видны унижения и пытки иракских заключенных. Лебель развесил на стенах и в помещении холсты с увеличенными фрагментами снимков. Снаружи не видно, что находится в комнате, поэтому у входа посетителей предупреждают о том, что их ожидают жуткие сцены.
Против этой работы выступила участница Берлинской биеннале Риджин Саакян (Rijin Sahakian), уроженка Багдада и инициатор некоммерческого проекта Sada, проводившего в 2010- 2015 годах программы в сфере образования и защиты интересов художников из Багдада. Она написала открытое письмо, которое подписали еще 15 представителей арт-сцены. В нем, среди прочего, осуждается то, что биеннале использует "фотографии незаконно задержанных и подвергшихся жестокому обращению иракцев" в коммерческих целях и без согласия жертв. Кроме того, ее возмутило, что не было согласования с другими иракскими художниками, работы которых выставляются рядом со спорной инсталляцией. Чтобы попасть от одного произведения искусства иракских авторов к другому, посетители должны были пройти по "лабиринту" с изображениями сцен насилия над заключенными. Некоторые художники и посетители сочли такой подход организаторов бесчувственным, травмирующим и неприемлемым.
Организаторы биеннале ответили, что обоим иракским художникам, не желающим выставляться рядом с проектом Лебеля, предложили другое место для их экспонатов. Одну работу уже перевесили, а по поводу другой с художником еще ведут переговоры. В сети Facebook организаторы опубликовали сообщение о том, что "по техническим причинам выставка будет на один день, 4 августа, закрыта".
Пытки заключённых в тюрьме Абу-Грейб совершались американскими военными. Согласно показаниям пострадавших, некоторые из них стали жертвами сексуального насилия, охранники ездили на заключенных верхом, заставляли вылавливать еду из тюремных туалетов и придумывали другие издевательства. По словам заключенных, их истязали, били током, заставляли ходить на четвереньках, как собак, и тявкать, бросали в камеры, разливали на полу воду и заставляли спать в этой жиже.
Фотографии издевательств над заключенными в тюрьме Абу-Грейб спровоцировали громкий международный скандал
При этом надзиратели постоянно все это фотографировали. В апреле 2004 года американский канал CBS показал сюжет о пытках в тюрьме. Снимки американских военнослужащих, позирующих на фоне "пирамиды" из обнаженных заключенных, а также другие доказательства издевательств и насилия в Абу-Грейб, вызвали громкий международный скандал. С 2004 года по август 2007 года военный трибунал рассмотрел более 11 дел американских охранников, восемь из них получили тюремные сроки и дисциплинарные взыскания.
Берлинская биеннале современного искусства собирает на различных площадках города художников, теоретиков и практиков со всего мира раз в два года. Это мероприятие финансируется Федеральным фондом культуры Германии и имеет политическую направленность, обращаясь к насущным проблемам современности. Двенадцатая по счету Берлинская биеннале современного искусства проходит в этом году с 11 июня по 18 сентября. На шести площадках Берлина демонстрируются работы 70 творческих коллективов и художников, высказывающихся против колониальных нарративов и представляющих стратегии деколонизации.
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