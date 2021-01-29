Скандал c Wirecard: Меркель и правительство ФРГ не видят своей вины

Ангела Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 23 апреля, выступила в необычной роли - свидетельницы в парламентском расследовании самого громкого финансового скандала в Германии последних десятилетий. Канцлеру ФРГ пришлось отвечать на вопросы контрольного комитета бундестага, который изучает деятельность и банкротство немецкой биржевой компании Wirecard. Компания, основанная в 1999 году в баварском Ашхайме, стремительно ворвалась в высшие эшелоны немецкого бизнеса. Но еще более стремительным было ее падение в июне 2020 года, когда обнаружилось, что руководство приписало компании почти два миллиарда евро, которых в действительности на ее счетах не оказалось. Но если бы выяснилось только это!

Взлет и падение Wirecard

Компания Wirecard выросла на посреднических услугах между владельцами кредитных и дебетовых карт, банками и продавцами. Она считалась гордостью немецкого финтеха, многие ведущие политики публично хвалили ее. Начинавшая с "мутного" бизнеса - помощи с платежами в онлайн-казино и на порносайтах - компания Wirecard закончила свое существование, погрязнув в уголовных преступлениях и более чем сомнительных связях со спецслужбами. Как выяснилось позже, передовыми технологиями Wirecard не обладала, ее руководство показывало фиктивный рост и, как минимум с 2015 года, подделывало свою отчетность.

Ангела Меркель на заседании контрольного комитета бундестага по ситуации с Wirecard

Под суд попали и бывший глава компании Маркус Браун (Markus Braun), и многие члены совета директоров. Один из них, Ян Марсалек (Jan Marsalek), скрывается - предположительно, в России. Еще до того, как скандал с Wirecard вскрылся, Марсалек в частных беседах неоднократно хвастал своими связями с российскими агентами.

То, что Wirecard удавалось годами усыплять бдительность аудиторов (не исключено, что им удалось вступить с ними в сговор, - на этот вопрос должен будет дать ответ суд) и обходить контролирующие органы, заставило подключиться к расследованию не только прокуратуру, но и парламентариев.

Меркель - последняя свидетельница

Контрольный комитет бундестага - это, пожалуй, самый влиятельный инструмент в распоряжении парламента для выяснения вероятных ошибок представителей исполнительной власти ФРГ, в данном случае - членов кабинета министров, включая канцлера. Меркель была последней свидетельницей. До этого со вторника, 20 апреля, перед членами контрольного комитета дали свидетельские показания министр экономики Петр Альтмайер (Petr Altmaier), министр юстиции Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), а также вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Что касается Меркель, то представителей комитета интересовали прежде всего события сентября 2019 года, когда во время визита в Китай канцлер ФРГ в разговоре с китайским главой Си Цзинпинем замолвила слово о Wirecard, хотя в то время в СМИ уже появились предположения, что компания может распространять недостоверную информацию.

Сюрприза не произошло - канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что не видит своей вины в самом громком финансовом скандале в Германии последних десятилетий. "Несмотря на все сообщения в прессе, на тот момент не было оснований говорить о серьезных нарушениях в деятельности Wirecard", - заявила она перед членами контрольного комитета бундестага. За тогдашними публикациями о возможных махинациях в компании канцлер, по ее утверждениям, "не следила - ни за положительными, ни за негативными".

Что обсуждали Меркель и Си

Что касается китайской поездки, то никакого "особого статуса" Wirecard, по словам Меркель, на тех переговорах не имела - мол, компания упоминалась в контексте того, что Берлин призвал власти КНР в целом открыть западным фирмам более широкий доступ на свой рынок. Как отметила канцлер ФРГ, во время переговоров речь, как правило, заходит не об одной, а сразу о нескольких крупных компаниях, и максимум внимания каждой - "по одному предложению".

Меркель на встрече с Си Цзинпинем упоминала Wirecard - она утверждает, что в 2019 году не знала о махинациях в компании

Другой важный вопрос, который интересовал парламентариев, - какую роль сыграл в этой истории лоббист и экс-министр экономики ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg). Меркель признала, что действительно встречалась с ним, некогда восходящей политической звездой немецких консерваторов, погоревшей на списанной диссертации. Канцлер не исключила, что речь заходила и о Wirecard, хотя добавила, что уже не помнит деталей этой "личной встречи". Так или иначе, влияние на себя в данном вопросе она исключила.

"Миллиарды превратились в конфетти. Кто-то должен за это ответить"

Главную вину за произошедшее Меркель возлагает на "слабого" финансового регулятора BaFin, шеф которого, Феликс Хуфельд (Felix Hufeld), спустя некоторое время после скандала покинул свой пост. Регулятор счел себя ответственным только за банковские операции в деятельности компании. Власти в Берлине уже объявили, что собираются реформировать BaFin, наделив его более широкими полномочиями. Смена руководства произошла и в ведомстве, осуществляющем надзор за аудиторскими компаниями (APAS), и органе по проверке балансовых отчетов торгующих на бирже компаний (DPR).

Объявленный в розыск и предположительно находящийся в России член совета директоров Wirecard Ян Марсалек

Днем ранее и вице-канцлер Шольц, давая свидетельские показания в контрольном комитете, также заявил, что "правительство ФРГ не несет ответственности за этот мошеннический обман". Критику оппозиции, обвиняющую BaFin и министерство финансов ФРГ в том, что они в своем желании иметь национального лидера финтех-отрасли "проспали" все тревожные сигналы, Шольц отверг как "абсурдную сказку". Смену в руководстве надзорных органов вице-канцлер считает достаточной мерой в ответ на случившееся.

Представители оппозиции из контрольного комитета остались недовольны как итогами опроса Меркель, так и результатами своей работы, поскольку политическую ответственность за скандал с Wirecard не взял на себя никто. Когда "за одну ночь 20 миллиардов евро превращаются в конфетти, кто-то должен нести за это политическую ответственность", заявил представитель фракции Левой партии в комитете Фабио де Мази (Fabio de Masi). 20 миллиардов, о которых он говорил, - это суммарная рыночная стоимость компании Wirecard до того момента, как она обанкротилась.

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