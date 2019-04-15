СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников в Подмосковье

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту массового отравления учащихся двух школ города Красноармейска. Дело возбудили по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по результатам проведенной проверки, сообщило вечером в среду, 20 января, Главное следственное управления СК РФ по Московской области.

"По предварительным данным следствия, 19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 91 учащийся двух школ г.о. Красноармейска и 2 сотрудников столовых", - указывается в заявлении. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшедшего. В частности, проводится проверка документации, проводятся осмотры в школах и в компании-поставщике и исследуются пищевые пробы, заявило ведомство.

Между тем в министерстве образования Московской области сообщили о 96 пострадавших. По данным "МБХ медиа", поставщиком школьного питания в Красноармейске является компания "ПродФутСервис", которую связывают с бизнесменом и приближенным президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным.

Пищевые отравления детей в Москве

В декабре 2018 года разгорелся скандал в связи с отравлением московских школьников и воспитанников детских садов. В январе 2019 года канал "Навальный Live" выпустил материал о массовых отравлениях в детских садах, которые снабжали едой компании, имеющие отношение к Евгению Пригожину. Юрист ФБКЛюбовь Соболь и родители пострадавших заявили, что ответственность за ситуацию несет поставщик продуктов - компания "Конкорд", связанная с Евгением Пригожиным. В феврале того же года СК РФ возбудил в связи с массовым отравлением детей уголовное дело, а в апреле глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что компания "Конкорд" должна выплатить родителям пострадавших детей более двух млн рублей штрафов.

В декабре 2020 года Любовь Соболь выиграла в суде тяжбу с компанией "Московский школьник", поставляющей продукты питания в ряд образовательных учреждений столицы. "Московский школьник" виновен в заражении детей дизентерией - это факт, установленный судом", - написала она в Twitter. "Московский школьник" также связывают с Пригожиным, однако предприниматель отрицает свою связь с этим предприятием.

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