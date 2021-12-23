 Блогер Лебедев вызван на допрос из-за поста о мощах святых | Новости из Германии о России | DW | 23.12.2021

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Россия

Блогер Лебедев вызван на допрос из-за поста о мощах святых

Артемий Лебедев раскритиковал практику поклонения останкам святых. Представители церкви возмутились. В Следственном комитете проверяют, нарушил ли блогер право на свободу совести и вероисповедания.

Мощи святителя Спиридона в Краснодаре

Мощи святителя Спиридона в Краснодаре (фото из архива)

Следственный комитет России (СКР) начал проверку из-за поста в Telegram-канале блогера Артемия Лебедева о мощах святых. Об этом сам Лебедев сообщил в четверг, 23 декабря, выложив фотокопию вызова на допрос. По сведениям ведомства, в посте блогера опубликованы "нецензурные высказывания о святых мощах", а также может содержаться нарушение права на свободу совести и вероисповедания.

Лебедев в ответ назвал документ "богохульным", а также призвал СКР объяснить, в каком именно законе описаны "святые мощи" и "как определяется святость".

Несколькими днями ранее блогер критически высказался о практике поклонения останкам святых: "Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру? Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?" В свою очередь заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал слова Лебедева про Сергия Радонежского "преступными и нравственно неприемлемыми".

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