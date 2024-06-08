СК РФ завершил расследование убийства певца Игоря Талькова

Певец Игорь Тальков в 1991 году был смертельно ранен своим концертным директором - Валерием Шляфманом. Последний в ходе развившегося за кулисами дворца спорта "Юбилейный" конфликта выстрелил из револьвера в представителя одного из артистов, Игоря Малахова. К таким выводам пришло Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram в субботу, 8 июня.

Валерий Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом, говорится в сообщении.

"В 1992 году Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за убийство по неосторожности, - указывается в посте. - Но после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений".

Допрос 150 свидетелей

По данным СК, в рамках расследования по всей России были допрошены 150 свидетелей, среди которых - артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия. Кроме прочего, следователи изучили "вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству".

Отмечается, что дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Убийство Игоря Талькова

Поэт, композитор и певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в перестрелке в служебных помещениях дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге во время большого концерта. 6 мая 1992 года следствие предъявило обвинение в убийстве по неосторожности администратору группы Талькова "Спасательный круг" Валерию Шляфману. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако еще в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительство в Израиль, с которым тогда у России не было соглашения об экстрадиции. В результате 19 марта 1993 года производство по делу об убийстве певца было приостановлено.

Все эти годы родственники Игоря Талькова выступали за проведение нового расследования.

Оно было возобновлено в ноябре 2018 года на основании смены потерпевшего по уголовному делу. Ранее им была признана мать певца, умершая в 2007 году. Позже следствие удовлетворило ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей.