 СК РФ потребовал заочно арестовать уехавшего из РФ тюменского блогера | Новости из Германии о России | DW | 19.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

СК РФ потребовал заочно арестовать уехавшего из РФ тюменского блогера

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство прокуратуры об аресте блогера Алексея Кунгурова, покинувшего РФ год назад, по статье о призывах к терроризму и возбуждении вражды.

Полицейский автомобиль в Москве

Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать тюменского блогера Алексея Кунгурова по обвинению в призывах к террористической деятельности и возбуждении ненависти либо вражды. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Кунгурова Алексея Анатольевича. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды") и ч. 1 ст. 205.2 [УК РФ] ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма")", - цитирует агентство заявление представителя суда.

В интервью "МБХ Медиа" Кунгуров сообщил, что год назад уехал из РФ и не планирует возвращаться. Блогер предположил, что новое обвинение против него связано с опубликованным в прошлом году текстом в "Живом журнале" под названием "Как поставить Путю раком".

"Эшники" в ноябре прошлого года возбудились по поводу экстремизма в этом тексте. Брали с меня пояснения, пока я 15 суток за другой экстремизм отбывал. А вот статья 205.2 – это ФСБшная компетенция. Да и суд Лефортовский - их. Что чекисты нафантазировали, мне неведомо", - отметил он.

Преследование тюменского блогера

В ноябре 2019 года Ленинский районный суд Тюмени арестовал Алексея Кунгурова на 15 суток, признав его виновным в правонарушении по статье "возбуждение ненависти или вражды публично через интернет". На его странице в соцсети "В контакте" была найдена ссылка на его пост в ЖЖ под названием "Можно ли считать русский народ г…?" Социокультурная экспертиза пришла к выводу, что в посте содержатся "признаки возбуждения ненависти и вражды к русскому народу, пропаганда неполноценности человека в зависимости от его национальной принадлежности", говорится в решении суда.

В 2016 году Тюменский областной суд приговорил Кунгурова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, признав его виновным в оправдании терроризма за пост в ЖЖ "Кого на самом деле бомбят путинские соколы?", который содержал размышления о политике России в Сирии. Выйдя на свободу, блогер заявил о намерении уехать из России.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 03:26

Блогер-беженец из России в Берлине: "Другого выбора не было"

Контекст

Блогер-беженец из РФ в Берлине: Я - не Навальный, меня посадят и через неделю забудут

Эко-диссидент с Кубани ждет в Берлине рассмотрения своего заявления о статусе беженца в Германии. Здесь его поддерживают "Репортеры без границ".  

Комментарий: За сомнения в "Крым наш" будут сажать

Впредь любую отличную от официальной точку зрения на аннексию Крыма в 2014 году российские власти смогут легко превращать в повод для судебного преследования, указывает Федор Крашенинников.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Блогер kamikadzedead - о пропаганде и журналистике  

Пять лет лишения свободы за твит: приговор Синице оставлен без изменения  

Также по теме

Vkontakte Soziales Netzwerk Russland

Тюменский блогер арестован на 15 суток за пост в соцсети 12.11.2019

Алексей Кунгуров признан виновным в "возбуждении ненависти или вражды публично через интернет". В 2016 году его приговорили за одну из публикаций к лишению свободы на два года.

Реклама

Самые читаемые

Коронавирус: ситуация с пандемией в США достигла "опасной точки"  

В Германии приняты поправки к Закону об эпидемиологической защите  

Немецкие пожарницы снялись для календаря (фото)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно