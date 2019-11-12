СК РФ потребовал заочно арестовать уехавшего из РФ тюменского блогера

Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать тюменского блогера Алексея Кунгурова по обвинению в призывах к террористической деятельности и возбуждении ненависти либо вражды. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Кунгурова Алексея Анатольевича. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды") и ч. 1 ст. 205.2 [УК РФ] ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма")", - цитирует агентство заявление представителя суда.

В интервью "МБХ Медиа" Кунгуров сообщил, что год назад уехал из РФ и не планирует возвращаться. Блогер предположил, что новое обвинение против него связано с опубликованным в прошлом году текстом в "Живом журнале" под названием "Как поставить Путю раком".

"Эшники" в ноябре прошлого года возбудились по поводу экстремизма в этом тексте. Брали с меня пояснения, пока я 15 суток за другой экстремизм отбывал. А вот статья 205.2 – это ФСБшная компетенция. Да и суд Лефортовский - их. Что чекисты нафантазировали, мне неведомо", - отметил он.

Преследование тюменского блогера

В ноябре 2019 года Ленинский районный суд Тюмени арестовал Алексея Кунгурова на 15 суток, признав его виновным в правонарушении по статье "возбуждение ненависти или вражды публично через интернет". На его странице в соцсети "В контакте" была найдена ссылка на его пост в ЖЖ под названием "Можно ли считать русский народ г…?" Социокультурная экспертиза пришла к выводу, что в посте содержатся "признаки возбуждения ненависти и вражды к русскому народу, пропаганда неполноценности человека в зависимости от его национальной принадлежности", говорится в решении суда.

В 2016 году Тюменский областной суд приговорил Кунгурова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, признав его виновным в оправдании терроризма за пост в ЖЖ "Кого на самом деле бомбят путинские соколы?", который содержал размышления о политике России в Сирии. Выйдя на свободу, блогер заявил о намерении уехать из России.

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