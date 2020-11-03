От экстремизма до разбоя: за что преследуют кемеровского блогера Федорова

Экстремизм, разбой, ложный донос - это не полный список обвинений, которые за последние месяцы местные власти пытались предъявить кемеровскому блогеру Алексею Федорову. На своем YouTube-канале "Покос-Кузбасс" он анализирует политические события и социальные проблемы России и активно критикует руководство региона. В конце сентября Кемеровский райсуд оштрафовал блогера на 30 тысяч рублей за "неуважение к Конституции РФ".

У Федорова необычная для критически настроенного блогера биография - по окончании Новосибирского высшего военного командного училища он 12 лет был на службе в МВД. В 1996 и 2000 годах находился был в служебных командировках в Чечне, за что был награжден Орденом мужества. С 2001 по 2018 год работал в сфере образования: последняя должность - директор сельской школы.

Не получив от управления образования запрошенных на ремонт школы денег, он сообщил в санитарную и пожарную инспекции о имеющихся нарушениях, после чего был уволен с поста директора. Эта история, а также ряд других событий в родной деревне и Кемеровской области, участником которых он стал, подтолкнули Федорова к тому, чтобы начать вести блог. DW расспросила блогера о его расследованиях и давлении, которое на него оказывают.

DW: Алексей, в своем блоге вы неоднократно рассказывали о нелицеприятных фактах из биографий кемеровских чиновников. Например, о том, что из-за халатности одного из них погиб мальчик, упавший в бесхозный пожарный резервуар. Информацию для этих сюжетов вы собираете, проводя самостоятельные расследования, как, например, Алексей Навальный, или пользуетесь данными из открытых источников и СМИ?

Алексею Федоров: Об этом происшествии я узнал, общаясь непосредственно со свидетелями случившегося и родственниками жертвы. Я сам выезжаю на места происшествий, все записываю. Вся информация в моем блоге верная, многим людям я отказываю в публикации на своем канале, если у меня нет достоверных сведений.

- Чуть более месяца назад вас оштрафовали за то, что в видео под названием "Путинизм в отставку. Алексей Федоров: Самоорганизация народа" вы, по мнению Кемеровского районного суда, распространили неуважительную информацию о Конституции России. Сейчас этот ролик удален из Сети. Объясните, при чем тут конституция?

Кемеровский блогер Алексей Федоров

- В этом ролике речь шла в основном о протестах в Хабаровске и поправках в конституцию. При этом я сказал, что половина народа в России голосовала за эти поправки, а половина - нет. И таким образом выразила свое негативное отношение к ним. Эксперты, проанализировавшие ролик, подтвердили, что это - негативная оценка.

А суд, в свою очередь, принял решение о том, что негативная оценка является оскорбительной для конституции. При этом я заявил лишь, что лично мне конституция не нравится, поскольку поправки к ней принимали пакетом, и поэтому я проголосовал против.

- В вашем блоге и раньше было много жестких политических высказываний. Так, после самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной вы записали видео, в котором заявили буквально следующее: "Она подожгла себя в знак протеста, что в нашей стране нет закона. Всю оппозицию угнетают, запугивают, уничтожают". Почему же проблемы у вас начались только после ролика о хабаровских протестах и российской конституции?

- Раньше моя жизнь была прекрасна, и никаких проблем с законом у меня не возникало. Они появились, как только я начал вести блог. В декабре прошлого года я его зарегистрировал, а активно стал вести с момента публичных слушаний об открытии нового участка для добычи угля в разрезе "Черниговец" (на севере Кемеровской области. - Ред.) в феврале 2020 года.

В случае расширения разреза под угрозой сноса оказались бы деревня Новая Балахонка и село Барановка. Я освещал эту проблему в своем блоге. После того как на публичных слушаниях народ проголосовал против расширения разреза, начались обыски, аресты, задержания - причем не только у меня, но и у других активистов. Меня преследовали чуть ли не ежедневно. Останавливали на каждом углу, допрашивали.

- Что именно происходило тогда?

- 18 марта ко мне, многодетному отцу, пришли домой с обыском под предлогом того, что я якобы собираюсь совершить разбойное нападение с применением огнестрельного оружия. При этом нашли один малокалиберный патрон. Хотели возбудить дело по статье о незаконном хранении оружия, однако после предварительного следствия и проведения экспертиз не стали этого делать из-за отсутствия состава преступления. Это действительно был не мой патрон, и я понятия не имею, откуда он взялся. Думаю, с помощью этого обыска меня хотели запугать.

Несколько дней спустя я надел свою военную форму и вышел на центральную площадь города с одиночным пикетом под лозунгом "Долой путинизм", чтобы выразить возмущение фабрикацией против меня уголовного дела. Прямо на площади меня задержали те же люди, что проводили у меня обыск, и посадили на 12 суток в ИВС "за сопротивление сотрудникам полиции".

Там ко мне стали приходить сотрудники разных ведомств, в том числе начальник отдела по борьбе с экстремизмом по Кемеровской области. Всего через несколько дней, пока я еще находился в ИВС, сотрудники Следственного комитета Кемеровского района сообщили, что против меня хотят возбудить дело о заведомо ложном доносе на администрацию Кемеровского района - о том, что они не ремонтируют дорогу и вывели ее из состава населенного пункта. По этой статье дело также возбуждено не было из-за отсутствия состава преступления.

После этого в отношении меня пытались возбудить дело в связи с тем, что в то время, когда я был директором школы, родители и учителя якобы написали на меня заявление о том, что я кого-то притесняю. Об этом сообщили мне уже сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Кемеровского района, также посетившие меня в ИВС. После моей жалобы был получен отказ в возбуждении уголовного дела - вновь в связи с отсутствием состава преступления. Все это происходило в течение десяти дней - с 22 марта по 2 апреля.

21 сентября, в мой день рождения, меня оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление конституции и задержали на пять суток за организацию несанкционированного митинга в Кемерово. ("Дня перемен", который прошел в ряде городов РФ по призыву политолога Валерия Соловья. - Ред.).

- Вы нередко в своих видео поднимаете тему местного самоуправления. Почему она кажется вам такой важной?

- Еще раньше, в сентябре 2019 года, мы в деревне Дмитровка решили выбрать старосту, чтобы не допустить закрытия ведущей к населенному пункту дороги - закрытия ради разработки карьера со щебнем. На деревенском сходе, в котором участвовали около 50 человек, почти все жители, проголосовали за меня. Однако администрация Кемеровского района отказалась признавать эти выборы, поскольку они прошли без присутствия ее представителя. С тех пор мы несколько месяцев требуем, чтобы глава администрации приехала на наш сход, но она просто игнорирует нас.

Самоуправление на местах - это начальное звено демократии, а выборы - ее основной институт. Поэтому у нас в стране так часто говорят о фальсификации выборов и недовольстве народа.

- Вы воспринимаете себя как журналиста или как просто активного гражданина, который ведет блог в интернете?

- Как активного гражданина, ведущего блог.

- В Беларуси блогер Сергей Тихановский, также рассказывавший о социальных проблемах и попытавшийся выдвинуться кандидатом в президенты, был арестован и уже несколько месяцев находится под стражей. Не боитесь, что вас может постигнуть такая же участь?

- Опасаюсь, и реально. Поэтому я сейчас разговариваю с вами. Ведь мне уже поступали угрозы от сотрудников правоохранительных органов.

- Выходит, вести блог на политические темы - не самое безопасное занятие сейчас России?

- Сегодня в России это самое опасное занятие.

- Почему же вы занимаетесь именно этим?

- Я люблю свое Отечество.

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