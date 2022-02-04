В Германии синицы помогут бороться с дубовым шелкопрядом (фото)

Кальфёрде • "Осторожно, дубовый шелкопряд!" - такие знаки и таблички в последние годы все чаще можно увидеть в Германии - в парках, около тропинок посреди леса, на лесных парковках, рядом с отдельно растущими деревьями где-нибудь посреди поля, если по близости проходят велосипедные или прогулочные дорожки. Они предупреждают о гусеницах этих насекомых (нем. Eichenprozessionsspinner) - одного из видов походных шелкопрядов, популяция которого увеличивается в Германии.

"Дубовый шелкопряд!" - знак на дороге в заповеднике Дрёмлинг

Сейчас эти насекомые встречаются уже во всех немецких федеральных землях. Как мы рассказывали, виной тому является потепление земного климата, которое привело к созданию благоприятных условий для их размножения.

На каждой гусенице дубового шелкопряда насчитывается около шестисот тысяч мелких жгучих волосков. При контакте или попадании на кожу, слизистые оболочки, в глаза или дыхательные пути человека они могут вызывать разные воспаления и даже опасные для жизни реакции - похожие на крапивные ожоги покраснение кожи и сильный зуд, конъюнктивит, приступы астмы, в редких случаях - удушье и анафилактический шок.

Естественными помощниками в борьбе с дубовым шелкопрядом являются некоторые виды птиц - например, синицы. Поэтому для них развешивают домики - синичники. Эти птицы поедают гусениц, но только до стадии появления волосков. После наступления "стадии волосатости" гусеницы остаются лишь в рационе кукушек. Ночными бабочками дубового шелкопряда питаются летучие мыши.

Синицы против шелкопряда. Фотографии

Большая синица уже присматривается к новым домикам

Яйца дубового шелкопряда на ветке дерева

Гнездо гусениц дубового шелкопряда

Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в начале февраля в Саксонии-Анхальт - на границе с Нижней Саксонией, где в борьбе с распространением дубового шелкопряда как раз решили сделать ставку на синиц. Речь в данном случае идет о территории национального биосферного заповедника Дрёмлинг (Biosphärenreservates Drömling) - природоохранной зоне, где нельзя использовать другие методы, то есть химические средства. Земельные власти передали заповеднику более сотнти синичников, которые как раз сейчас начали там развешивать.

"Земля тысячи канав". История культурного ландшафта

Летняя гроза над заповедником

Мелиорационная канава в Дрёмлинге - отличное место для воспитания лебединого потомства

Поля, луга и канавы - типичный ландшафт в Дрёмлинге

Раз уж заглянули в эти места, задержимся на пару слов. Дрёмлинг часто называют "Землей тысячи канав" - "Land der tausend Gräben". В конце последней Ледниковой эпохи, то есть около 12 тысяч лет назад, здешние ландшафты были похожи на тундру. Позже появились леса, но местность в целом оставалась болотистой.

К осушению территорий приступили во времена прусского короля Фридриха Великого (Friedrich der Große) в XVIII столетии, чтобы защитить жителей от постоянных наводнений, создать новые поселения и обустроить на плодородных почвах поля и пастбища. Позже к прусскому проекту присоединились соседние герцогства Ганновер и Брауншвейг. Сейчас общая протяженность мелиорационных канав, рвов и каналов в Дрёмлинге превышает 1700 километров.

На территории биосферного заповедника встречается около 450 видов растений, из которых более семидесяти включены в Красную книгу Германии. Еще здесь насчитывается четыре десятка видов разных млекопитающих, половина из которых находится под особой защитой, среди них - выдры и бобры. В этих местах также выводят потомство серые журавли, белые и даже черные (!) аисты.

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