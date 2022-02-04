В Германии синицы помогут бороться с дубовым шелкопрядом (фото)

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Чтобы привлечь в этот биосферный заповедник больше синиц, для них при поддержке земельных властей создают благоприятные жилищные условия.
Кальфёрде • "Осторожно, дубовый шелкопряд!" - такие знаки и таблички в последние годы все чаще можно увидеть в Германии - в парках, около тропинок посреди леса, на лесных парковках, рядом с отдельно растущими деревьями где-нибудь посреди поля, если по близости проходят велосипедные или прогулочные дорожки. Они предупреждают о гусеницах этих насекомых (нем. Eichenprozessionsspinner) - одного из видов походных шелкопрядов, популяция которого увеличивается в Германии.
Сейчас эти насекомые встречаются уже во всех немецких федеральных землях. Как мы рассказывали, виной тому является потепление земного климата, которое привело к созданию благоприятных условий для их размножения.
На каждой гусенице дубового шелкопряда насчитывается около шестисот тысяч мелких жгучих волосков. При контакте или попадании на кожу, слизистые оболочки, в глаза или дыхательные пути человека они могут вызывать разные воспаления и даже опасные для жизни реакции - похожие на крапивные ожоги покраснение кожи и сильный зуд, конъюнктивит, приступы астмы, в редких случаях - удушье и анафилактический шок.
Естественными помощниками в борьбе с дубовым шелкопрядом являются некоторые виды птиц - например, синицы. Поэтому для них развешивают домики - синичники. Эти птицы поедают гусениц, но только до стадии появления волосков. После наступления "стадии волосатости" гусеницы остаются лишь в рационе кукушек. Ночными бабочками дубового шелкопряда питаются летучие мыши.
Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в начале февраля в Саксонии-Анхальт - на границе с Нижней Саксонией, где в борьбе с распространением дубового шелкопряда как раз решили сделать ставку на синиц. Речь в данном случае идет о территории национального биосферного заповедника Дрёмлинг (Biosphärenreservates Drömling) - природоохранной зоне, где нельзя использовать другие методы, то есть химические средства. Земельные власти передали заповеднику более сотнти синичников, которые как раз сейчас начали там развешивать.
Раз уж заглянули в эти места, задержимся на пару слов. Дрёмлинг часто называют "Землей тысячи канав" - "Land der tausend Gräben". В конце последней Ледниковой эпохи, то есть около 12 тысяч лет назад, здешние ландшафты были похожи на тундру. Позже появились леса, но местность в целом оставалась болотистой.
К осушению территорий приступили во времена прусского короля Фридриха Великого (Friedrich der Große) в XVIII столетии, чтобы защитить жителей от постоянных наводнений, создать новые поселения и обустроить на плодородных почвах поля и пастбища. Позже к прусскому проекту присоединились соседние герцогства Ганновер и Брауншвейг. Сейчас общая протяженность мелиорационных канав, рвов и каналов в Дрёмлинге превышает 1700 километров.
На территории биосферного заповедника встречается около 450 видов растений, из которых более семидесяти включены в Красную книгу Германии. Еще здесь насчитывается четыре десятка видов разных млекопитающих, половина из которых находится под особой защитой, среди них - выдры и бобры. В этих местах также выводят потомство серые журавли, белые и даже черные (!) аисты.
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