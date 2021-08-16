 Силовики Афганистана получили от бундесвера 10 тысяч пистолетов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2021

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Мир

Силовики Афганистана получили от бундесвера 10 тысяч пистолетов

Германия с 2002 года одобрила поставки вооружений в Афганистан на 419 млн евро. Большинство досталось силам НАТО, ООН и посольствам. Захватил ли теперь "Талибан" поставленное снаряжение - неизвестно.

Немецкие инструкторы обучали афганских военнослужащих обращению с современными оружием

Немецкие инструкторы обучали афганских военнослужащих обращению с современными оружием

Вооруженные силы Германии (бундесвер) за 20 лет своей миссии в Афганистане снабдили местные силы безопасности 10 тысячами пистолетов. Такие данные информагентство dpa привело в среду, 25 августа, получив их от министерства обороны ФРГ. В частности, с 2006 года афганская сторона получала пистолеты Walther P1 на безвозмездной основе. Кроме того, с 2002 года армия и полиция в Исламской Республике получали обмундирование и медицинские материалы от бундесвера.

Германскому оборонному ведомству неизвестно, что стало с этим снаряжением после захвата власти в Афганистане исламистским радикальным движением "Талибан", указал представитель Минобороны ФРГ.

Правительство Германии с 2002 года одобрило поставки вооружений в Афганистан на общую сумму 419 млн евро. Большинство из них были переданы силам союзников по НАТО, посольствам или ООН, в том числе танки, бронированный транспорт и короткоствольное оружие.

США передали Афганистану стрелковое оружие, транспорт и авиацию

Поставки армии Исламской Республики Афганистан совершала не только Германия. Так, США с 2013 по 2016 годы снабдили афганских силовиков 600 тысячами единиц стрелкового оружия, а также передали им 76 тысяч транспортных средств и более 200 самолетов, сообщило несколькими днями ранее издание The Wall Street Journal. Значительная часть поставленного оборудования перешла в руки талибов, признает советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

В апреле Североатлантический альянс сообщил о начале вывода из Афганистана сил, участвовавших в миссии "Решительная поддержка". Своих военнослужащих из страны до 31 августа намерены вывести и США. А последние представители вооруженных сил Германии покинули Афганистан в конце июня.

Боевики "Талибана" на фоне вывода войск НАТО брали под контроль все больше регионов страны, во многих случаях не встречая сопротивления. Талибы 15 августа вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну. В настоящее время многие государства проводят эвакуацию своих граждан, а также афганцев, сотрудничавших с войсками НАТО и ее союзников, иностранными и международными правозащитными и гуманитарными организациями, журналистов и общественных активистов.

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    Автор: Марина Барановская


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Контекст

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