Швеция в НАТО, или Спокойствие, только спокойствие!

Война в Украине - 16.05.2022

Украинские солдаты в одном из освобожденных сел Харьковской области. Далее в фотохронике войны в Украине от 16 мая - разрушенная переправа и техника на реке Северский Донец, вагоны-рефрижераторы для трупов российских солдат, оставленные окопы и разрушенные дома в Козаровичах, победа Украины в Турине и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.