Швеция в НАТО, или Спокойствие, только спокойствие!

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Швеция решила подать заявку на вступление в НАТО. За присоединение к альянсу проголосовал парламент страны. На это историческое решение шведов подтолкнуло вторжение России в Украину.
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