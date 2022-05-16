Швеция официально объявила о готовности подать заявку в НАТО

Швеция подаст заявку на включение в НАТО, объявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон в понедельник, 16 мая. За вступление в альянс высказался парламент Швеции, пишет агентство dpa. Это решение положит конец почти 200-летней истории отказа страны присоединяться к военным союзам, отмечает агентство. Процедура вступления страны в НАТО не займет больше года, полагает Андерссон.
Премьер назвала это решение "историческим изменением в политике безопасности страны". "Швеции нужны формальные гарантии безопасности, связанные с членством в НАТО", - сказал Андерссон, добавив, что Швеция действует
вместе с соседней Финляндией, правительство которой объявило о готовности присоединиться к альянсу накануне.
Расширение НАТО из-за российского вторжения в Украину
Обе страны заявили о планах подать заявки в НАТО после начала российского вторжение в Украину, которое, по словам Андерссон, подчеркнуло уязвимость Швеции и Финляндии несмотря на их тесное сотрудничество с НАТО в последние годы. Генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал, что альянс на время переходного периода может усилить свое военное присутствие в этих странах. Президент России Владимир Путин назвал возможное вступление страны в НАТО "ошибочным".
Путин также заявил, что у России "нет проблем" с Финляндией и Швецией в контексте вступления в альянс. "В этом смысле, непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создает", - сказал он. Возможное же расширение военной инфраструктуры альянса на территории Финлянди и Швеции, "безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", подчеркнул российский президент. "Какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать", - добавил Путин.
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Автор: Николай Пермяков