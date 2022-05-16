Швеция официально объявила о готовности подать заявку в НАТО

Швеция подаст заявку на включение в НАТО, объявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон в понедельник, 16 мая. За вступление в альянс высказался парламент Швеции, пишет агентство dpa. Это решение положит конец почти 200-летней истории отказа страны присоединяться к военным союзам, отмечает агентство. Процедура вступления страны в НАТО не займет больше года, полагает Андерссон.

Премьер назвала это решение "историческим изменением в политике безопасности страны". "Швеции нужны формальные гарантии безопасности, связанные с членством в НАТО", - сказал Андерссон, добавив, что Швеция действует

вместе с соседней Финляндией, правительство которой объявило о готовности присоединиться к альянсу накануне.

Расширение НАТО из-за российского вторжения в Украину

Обе страны заявили о планах подать заявки в НАТО после начала российского вторжение в Украину, которое, по словам Андерссон, подчеркнуло уязвимость Швеции и Финляндии несмотря на их тесное сотрудничество с НАТО в последние годы. Генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал, что альянс на время переходного периода может усилить свое военное присутствие в этих странах. Президент России Владимир Путин назвал возможное вступление страны в НАТО "ошибочным".

Путин также заявил, что у России "нет проблем" с Финляндией и Швецией в контексте вступления в альянс. "В этом смысле, непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создает", - сказал он. Возможное же расширение военной инфраструктуры альянса на территории Финлянди и Швеции, "безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", подчеркнул российский президент. "Какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать", - добавил Путин.

Смотрите также:

Война в Украине - 16.05.2022 Украинские солдаты в одном из освобожденных сел Харьковской области. Далее в фотохронике войны в Украине от 16 мая - разрушенная переправа и техника на реке Северский Донец, вагоны-рефрижераторы для трупов российских солдат, оставленные окопы и разрушенные дома в Козаровичах, победа Украины в Турине и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 16.05.2022 Украинский солдат во время короткого отдыха под Харьковом.

Война в Украине - 16.05.2022 Служащие ВСУ в освобожденном населенном пункте к северу от Харькова.

Война в Украине - 16.05.2022 Сбитый российский вертолет Ми-28 около села Бисквитное в Харьковской области.

Война в Украине - 16.05.2022 Разрушенная российская техника на месте понтонной переправы через реку Северский Донец в районе села Белогоровка.

Война в Украине - 16.05.2022 Переправа через Северский Донец была разрушена 12 мая. Фотографии опубликованы ВСУ.

Война в Украине - 16.05.2022 Погрузка нескольких десятков трупов погибших российских солдат в вагоны-рефрижераторы в Харькове.

Война в Украине - 16.05.2022 Часы на руке убитого солдата вооруженных сил РФ во время осмотра тел в Харькове.

Война в Украине - 16.05.2022 Житель Харькова Роман Приходченко внутри своего разрушенного дома.

Война в Украине - 16.05.2022 Оставленные российской армией окопы в селе Козаровичи Киевской области.

Война в Украине - 16.05.2022 Ребенок около дома со следами от обстрелов в селе Козаровичи.

Война в Украине - 16.05.2022 Жительница села Козаровичи показывает журналистам, что осталось от ее дома.

Война в Украине - 16.05.2022 Скорая помощь для перевозки раненных украинских солдат, обмазанная грязью для маскировки.

Война в Украине - 16.05.2022 Украинский военный госпиталь в поселке Покровское Днепропетровской области.

Война в Украине - 16.05.2022 Раненый украинский солдат получает медицинскую помощь в Покровском.

Война в Украине - 16.05.2022 Похороны погибшего под Харьковом 23-летнего украинского солдата Андрея Мельника во Львове.

Война в Украине - 16.05.2022 30-летняя Марианна со своим 11-летним сыном Тимоти отдыхают во Львове по пути из Польши домой в Харьков.

Война в Украине - 16.05.2022 Богослужение в Архангело-Михайловском монастыре в Одессе.

Война в Украине - 16.05.2022 В Кишиневе евреев-беженцев с первых дней войны поддерживает Молдавская еврейская община. Владислава - одна из них.

Война в Украине - 16.05.2022 "Прекратите убивать украинских детей" - плакат на акции в канадском Эдмонтоне.

Война в Украине - 16.05.2022 Украинская певица Тина Кароль во время выступления в японской префектуре Тиба.

Война в Украине - 16.05.2022 Пацифик из людей перед Рейхстагом в Берлине.

Война в Украине - 16.05.2022 Мария Алехина перед концертом группы Pussy Riot в австрийском Тироле.

Война в Украине - 16.05.2022 "Молитва за Украину" - акция белорусского "Вольного хора" в Варшаве.

Война в Украине - 16.05.2022 "Евровидение" - за Украину. Выступление Kalush Orchestra после победы в Турине. Автор: Николай Пермяков

