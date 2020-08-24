 Штаб Тихановской озвучил планы о временном правительстве | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.08.2020

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Беларусь

Штаб Тихановской озвучил планы о временном правительстве

Белорусская оппозиция "стремится к диалогу с властью", сообщил глава МИД Финляндии после встречи с экс-кандидатом в президенты.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена сформировать временное правительство, если власть в стране перейдет к "победившему народу". Об этом представители ее штаба сообщили агентству "Интерфакс" в воскресенье, 30 августа.

"Будет сформировано переходное правительство (на основе существующего сейчас), будет восстановлена Конституция 1994 года, после чего будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов", - подчеркнули в штабе.

"Оппозиция стремится к диалогу с властью"

Между тем с Тихановской встретился глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, посетивший с визитом Литву, где сейчас находится экс-кандидат на пост главы государства. "Белорусская оппозиция стремится к диалогу с властью", - написал министр в Twitter после встречи.

Тихановская могла бы стать переговорщиком в диалоге с властью

В свою очередь член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак высказал мнение, что Тихановская могла бы стать представителем общества в диалоге с властями. "У нас позиция простая - мы добиваемся мирного диалога власти с обществом, чтобы власть услышала требования людей", - отметил он.

При этом в штабе называют "условием начала таких переговоров… освобождение политзаключенных и всех задержанных по политическим мотивам".

В Минске 30 августа проходит массовая демонстрация, которую организаторы назвали "Маршем мира и независимости". Между тем в столице уже начались первые задержания. Так, портал Tut.by сообщил минимум о 30 задержанных возле здания ГУМа.

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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Эксклюзив DW: Светлана Тихановская о выборах, Лукашенко, Путине, детях и жизни в Литве #вТРЕНДde

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