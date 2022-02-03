 Шольц объявил о скорой встрече с Путиным в Москве | Новости из Германии о Германии | DW | 03.02.2022

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Германия

Шольц объявил о скорой встрече с Путиным в Москве

Встреча с президентом России уже "запланирована и скоро состоится" заявил канцлер ФРГ в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF. Точную дату он не назвал.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин

Олаф Шольц и Владимир Путин (фото из архива)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ближайшее время отправится в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о кризисе вокруг Украины. Эта встреча уже "запланирована и скоро состоится", сказал Шольц в среду, 2 февраля, в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF. Точную дату он не назвал.

По словам Олафа Шольца, в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной необходимо послать двойной сигнал. "Ситуация очень серьезная", - подчеркнул он, добавив, что России дали понять, что она дорого заплатит в случае нарушения территориальной целостности Украины. "И этот сигнал был понят", - заявил глава правительства ФРГ.

Одновременно необходимо использовать все каналы связи, чтобы избежать военной эскалации, сказал Шольц, напомнив о переговорах в "нормандском формате" с участием России, Украины, Франции и Германии, которые, как он считает, удалось "снова наполнить жизнью".

На следующей неделе, 7 февраля, состоится встреча Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Ожидается, что ее основными темами станут политика в области защиты климата, пандемия коронавируса, а также конфликт вокруг Украины.

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    Автор: Ирина Шпаковская


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