У мальчиков - пенис, а у девочек? В немецких учебниках появился клитор

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В немецких учебниках теперь есть изображение и подробное описание не только мужского полового органа.
Впервые в немецких школьных учебниках появится полноценное изображение женских половых органов. Вы спросите, что, собственно, такого сенсационного произошло? Чтобы разобраться в этом тонком анатомическом вопросе, надо начать с самого главного.
В Германии нет единого министерства просвещения, занимающегося школами (как и единого министерства культуры). Учебные планы и программы, конечно, согласовываются, но составляются в каждой из 16 федеральных земель отдельно. Так как за образование в ФРГ отвечают федеральные земли, получается, что и то, какие учебные пособия будут в том или ином учебном заведении, решается также на земельном уровне, а чаще - даже на локальном. Поэтому неудивительно, что издательств учебной литературы в Германии примерно в 10 раз больше, чем во Франции, где централизованная система образования. Сравнение Германии с Францией здесь совсем не случайно. Но об этом чуть позже.
Итак, в 2021 году, по данным немецкого онлайн-портала Statista, на немецком книжном рынке насчитывалось 80 издательств, выпускающих учебную литературу. Но действительно крупные можно пересчитать по пальцам. На практике три-четыре крупных издательства учебной литературы для школ адаптируют тексты - индивидуально, в зависимости от федеральной земли. Поэтому на самом деле все не так хаотично, как может показаться на первый взгляд. Это мы уже показывали на примере с учебниками по истории.
Что же произошло с немецкими учебниками по биологии? Сразу три издательства, которые входят в топ-10 самых крупных в Германии (Ernst Klett Verlag, входящий в Klett Gruppe, Westermann и Cornelsen) изменили в издающейся у них учебной литературе изображение женского полового органа - клитора. Учебные пособия этих издательств можно найти в каждой федеральной земле.
Ранее основное внимание в немецких учебниках уделялось мужскому половому органу. Изображения пениса и все его анатомические подробности можно было найти в учебнике по биологии. А вот клитор либо отсутствовал вообще, либо был изображен неполностью. В лучшем случае это была наружная часть органа, а внутренняя (которая, между прочим, в 10 раз больше) просто игнорировалась.
Мы обратились в самое крупное из трех вышеупомянутых издательств, штаб-квартира которого расположена в Штутгарте, чтобы внести ясность. Когда, собственно, будут готовы новые учебные пособия? Со дня на день, ответили в Баден-Вюртемберге.
"Новые изображения и переработанные тексты глав, содержащих информацию о половом просвещении, появятся во всех выпускаемых с 2022 года издательством Ernst Klett Verlag учебниках по биологии - во всех федеральных землях и для всех видов учебных учреждений", - пояснила DW менеджер по связям с общественностью Аня Врачлиотис (Anja Vrachliotis). По ее словам, новые изображения есть во всех учебных пособиях по биологии, которые будут выпущены с 2022 года. Например, изменения были внесены в учебники общего федерального выпуска для пятых и шестых классов (Natura Klasse 5/6), а также для восьмых-десятых, но только для земли Рейнланд-Пфальц. "Федеральный выпуск" означает, что все федеральные земли могут использовать эту литературу - по желанию (если, например, нет специального регионального издания, как в случае с Рейнланд-Пфальц).
На вопрос, что побудило одно из крупнейших издательств учебной литературы внести такие изменения, представитель издательского дома Ernst Klett Verlag ответила так: "Появлению корректного изображения клитора в учебниках предшествовали разные импульсы. Отчасти это произошло потому, что в нашем издательском доме были редакторы, для которых эта тема показалась очень важной. К тому же во Франции уже давно сформировалось движение, которое публично стало выступать за такие изменения. Мы приняли участие в опросе газеты taz в 2020 году, который журналисты проводили в рамках своего исследования. Так как Германия имеет федеративное устройство, которое находит отражение и в образовании, то учебные пособия перерабатываются и дополняются постоянно. Поэтому и решение переработать изображение и тексты о женских половых органах было принято быстро и смогло быть учтено уже в концепции нового издания учебника по биологии (Natura 5/6). Учебник в новом издании появится уже через несколько дней".
А что ждет немецких школьников в будущем? В Ernst Klett Verlag ответили так: "В федеральном издании учебника по биологии для 7-10 классов (Bundesausgabe Natura der Klassen 7-10), которое выйдет в начале 2023 года, помимо корректного изображения клитора, появится еще и изображение вульвы, а также основательно переработанная к этому глава. В наши цели и задачи входит разработка ценных и корректных по содержанию методических материалов. И ориентируясь на те вопросы, которые волнуют общество, мы регулярно подвергаем наши учебные пособия критическому переосмыслению".
В Германии свое недовольство по поводу изображения клитора в школьных учебниках решилась высказать учительница биологии и физкультуры Зина Крюгер (Sina Krüger) из Берлина. Именно она, как пишут немецкие СМИ, начала борьбу за корректное изображение женских гениталий в учебниках и направила письмо в немецкие издательства учебной литературы. И, как мы уже знаем, ее возмущение по поводу того, что клитор изображен размером с горошину, нашло отклик и широкую поддержку.
А теперь вспомним про Францию. Дискуссиям в Германии предшествовали изменения настроений именно в этой соседней с ФРГ стране. Французская активистка и писательница Жюли Пьетри вместе с представителями феминистского движения с 8 марта 2019 года борется за корректное изображение клитора в школьных учебниках. На сегодняшний день женский половой орган изображен полностью в пяти из семи школьных учебников во Франции.
Многочисленные опросы, как и исследование немецкой газеты taz, показали, что многие женщины сами путают слова слова "вульва" и "вагина" из-за недостатка знаний. Поэтому отстаивание места клитора рядом с пенисом в учебниках - это борьба против стереотипов и за полноценное сексуальное просвещение. Изображение клитора в его реальную величину должно помочь повысить осведомленность немецких школьников о женском теле.
Лена Волерт (Lena Wohlert) шесть лет преподает биологию и математику в немецкой гимназии Hölty-Gymnasium. "Знакомство с половыми органами начинается еще в начальной школе, - говорит немецкий преподаватель. - У нас в гимназии эта тема преподается в шестом и девятом классах". Лена Волерт уже давно интересуется темой сексуального просвещения, и ее всегда огорчало то, как эта тема освещается в школьной учебной литературе. Сегодня педагог сама проводит тематические семинары для своих коллег-преподавателей, которым не хватает навыков и знаний по теме сексуального просвещения. Лена Волерт вспоминает, как ей раньше не хватало качественной информации.
Само по себе сексуальное просвещение в школах шагнуло вперед, чего нельзя сказать об учебных пособиях. "Я рада, что теперь у нас появятся корректные изображения, - говорит она. - Например сейчас, если я хочу показать детям, как выглядит клитор, то я просто не могу это сделать. Мне надо искать тогда подходящие изображения в интернете или книгах. И здесь сразу возникает масса вопросов с авторскими правами".
Сама по себе тема строения клитора для Лены Волерт и ее учеников не новая. Уже в шестом классе она обсуждает это с ребятами. "Я считаю, что очень важно называть части тела своими именами. И для меня важно, чтобы не только мальчики знали, что у них есть пенис и яички, но чтобы и девочки понимали, как называются женские половые органы. До сих пор как раз эта тема была сильно таубированной", - признается немецкий преподаватель. И до сих пор во многих учебниках изображение женских половых органов вообще отсутствовало, а тексты по данной тематике имели признаки дискриминационного характера, считает немецкий преподаватель гимназии в Нижней Саксонии. Она приводит такой пример: половые губы по-немецки часто называются "Schamlippen", от слова "sich schämen", что означает - стыдиться. "У мужчин же мы не говорим "Schambeutel" вместо "Hoden", - удивляется Лена Волерт. Поэтому появление новых учебников с корректным изображением клитора и точным описанием его строения она называет "маленькой революцией".
Многие преподаватели сами не знают корректных названий, поэтому новое пособие будет играть важную просветительскую роль. Для детей это, конечно, очень деликатный вопрос. Теме половых органов в гимназии в среднем отводится спаренный урок. Для Лены Волерт важно найти подходящий язык, снять табу и говорить так, чтобы у детей не возникало стыда и дискомфорта. "Ведь то, что дети видят в учебниках, для них и есть правда, - подчеркивает преподаватель. - И тем необъяснимее тот факт, что в учебниках встречается некорректное изображение, как в случае с клитором".
Радость немецкого преподавателя понятна: дело сдвинулось с мертвой точки. Но вот только ликование многих СМИ и предвкушение того, что учебники уже вот-вот станут доступны немецким школьникам, Лена Волерт, к сожалению, разделить не может: "Я думаю это займет еще несколько лет". Чтобы перейти на новые учебники, школам еще предстоит пройти довольно длительный процесс, который связан и с финансовыми затратами. Поэтому преподаватель немецкой гимназии в Нижней Саксонии затрудняется сказать, когда же ее ученики начнут работать с новыми учебниками.
И напоследок мы заглянули в школьную библиотеку немецкой гимназии Hölty-Gymnasium. Ее руководитель показала нам доступную для учеников литературу. Всего по теме сексуального просвещения руководитель школьной библиотеки немецкой гимназии Hölty-Gymnasium Ирина Неме (Irina Nehme) насчитала 50 книг. Здесь, конечно, есть самые разные материалы. Ирина Неме отмечает такую любопытную тенденцию. Книги на темы вокруг секса и раньше редко брали в школьной библиотеке, но сотрудники часто находили их в укромных местах, где дети читали эти книги. В последнее время их и смотреть стали меньше. Руководитель школьной библиотеки объясняет это тем, что сейчас много информации в интернете. Еще и поэтому важно, подчеркивают преподаватели, чтобы и в учебнике была современная и адекватная информация.
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