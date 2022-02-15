У мальчиков - пенис, а у девочек? В немецких учебниках появился клитор

Впервые в немецких школьных учебниках появится полноценное изображение женских половых органов. Вы спросите, что, собственно, такого сенсационного произошло? Чтобы разобраться в этом тонком анатомическом вопросе, надо начать с самого главного.

Кто в Германии издает учебную литературу

В Германии нет единого министерства просвещения, занимающегося школами (как и единого министерства культуры). Учебные планы и программы, конечно, согласовываются, но составляются в каждой из 16 федеральных земель отдельно. Так как за образование в ФРГ отвечают федеральные земли, получается, что и то, какие учебные пособия будут в том или ином учебном заведении, решается также на земельном уровне, а чаще - даже на локальном. Поэтому неудивительно, что издательств учебной литературы в Германии примерно в 10 раз больше, чем во Франции, где централизованная система образования. Сравнение Германии с Францией здесь совсем не случайно. Но об этом чуть позже.

Итак, в 2021 году, по данным немецкого онлайн-портала Statista, на немецком книжном рынке насчитывалось 80 издательств, выпускающих учебную литературу. Но действительно крупные можно пересчитать по пальцам. На практике три-четыре крупных издательства учебной литературы для школ адаптируют тексты - индивидуально, в зависимости от федеральной земли. Поэтому на самом деле все не так хаотично, как может показаться на первый взгляд. Это мы уже показывали на примере с учебниками по истории.

Учебники по биологии оказались в центре внимания

Что же произошло с немецкими учебниками по биологии? Сразу три издательства, которые входят в топ-10 самых крупных в Германии (Ernst Klett Verlag, входящий в Klett Gruppe, Westermann и Cornelsen) изменили в издающейся у них учебной литературе изображение женского полового органа - клитора. Учебные пособия этих издательств можно найти в каждой федеральной земле.

Ранее основное внимание в немецких учебниках уделялось мужскому половому органу. Изображения пениса и все его анатомические подробности можно было найти в учебнике по биологии. А вот клитор либо отсутствовал вообще, либо был изображен неполностью. В лучшем случае это была наружная часть органа, а внутренняя (которая, между прочим, в 10 раз больше) просто игнорировалась.

Мы обратились в самое крупное из трех вышеупомянутых издательств, штаб-квартира которого расположена в Штутгарте, чтобы внести ясность. Когда, собственно, будут готовы новые учебные пособия? Со дня на день, ответили в Баден-Вюртемберге.

Строению половых органов в среднем отводится спаренный урок

"Новые изображения и переработанные тексты глав, содержащих информацию о половом просвещении, появятся во всех выпускаемых с 2022 года издательством Ernst Klett Verlag учебниках по биологии - во всех федеральных землях и для всех видов учебных учреждений", - пояснила DW менеджер по связям с общественностью Аня Врачлиотис (Anja Vrachliotis). По ее словам, новые изображения есть во всех учебных пособиях по биологии, которые будут выпущены с 2022 года. Например, изменения были внесены в учебники общего федерального выпуска для пятых и шестых классов (Natura Klasse 5/6), а также для восьмых-десятых, но только для земли Рейнланд-Пфальц. "Федеральный выпуск" означает, что все федеральные земли могут использовать эту литературу - по желанию (если, например, нет специального регионального издания, как в случае с Рейнланд-Пфальц).

Обложка нового учебника "Natura 5|6" издательства Klett Verlag

На вопрос, что побудило одно из крупнейших издательств учебной литературы внести такие изменения, представитель издательского дома Ernst Klett Verlag ответила так: "Появлению корректного изображения клитора в учебниках предшествовали разные импульсы. Отчасти это произошло потому, что в нашем издательском доме были редакторы, для которых эта тема показалась очень важной. К тому же во Франции уже давно сформировалось движение, которое публично стало выступать за такие изменения. Мы приняли участие в опросе газеты taz в 2020 году, который журналисты проводили в рамках своего исследования. Так как Германия имеет федеративное устройство, которое находит отражение и в образовании, то учебные пособия перерабатываются и дополняются постоянно. Поэтому и решение переработать изображение и тексты о женских половых органах было принято быстро и смогло быть учтено уже в концепции нового издания учебника по биологии (Natura 5/6). Учебник в новом издании появится уже через несколько дней".

А что ждет немецких школьников в будущем? В Ernst Klett Verlag ответили так: "В федеральном издании учебника по биологии для 7-10 классов (Bundesausgabe Natura der Klassen 7-10), которое выйдет в начале 2023 года, помимо корректного изображения клитора, появится еще и изображение вульвы, а также основательно переработанная к этому глава. В наши цели и задачи входит разработка ценных и корректных по содержанию методических материалов. И ориентируясь на те вопросы, которые волнуют общество, мы регулярно подвергаем наши учебные пособия критическому переосмыслению".

По просьбе DW издательство Ernst Klett Verlag показало те самые страницы...

Борьба за клитор: чему французы научили немцев

В Германии свое недовольство по поводу изображения клитора в школьных учебниках решилась высказать учительница биологии и физкультуры Зина Крюгер (Sina Krüger) из Берлина. Именно она, как пишут немецкие СМИ, начала борьбу за корректное изображение женских гениталий в учебниках и направила письмо в немецкие издательства учебной литературы. И, как мы уже знаем, ее возмущение по поводу того, что клитор изображен размером с горошину, нашло отклик и широкую поддержку.

А теперь вспомним про Францию. Дискуссиям в Германии предшествовали изменения настроений именно в этой соседней с ФРГ стране. Французская активистка и писательница Жюли Пьетри вместе с представителями феминистского движения с 8 марта 2019 года борется за корректное изображение клитора в школьных учебниках. На сегодняшний день женский половой орган изображен полностью в пяти из семи школьных учебников во Франции.

Многочисленные опросы, как и исследование немецкой газеты taz, показали, что многие женщины сами путают слова слова "вульва" и "вагина" из-за недостатка знаний. Поэтому отстаивание места клитора рядом с пенисом в учебниках - это борьба против стереотипов и за полноценное сексуальное просвещение. Изображение клитора в его реальную величину должно помочь повысить осведомленность немецких школьников о женском теле.

Как выглядит ситуация в одной конкретной школе

Лена Волерт (Lena Wohlert) шесть лет преподает биологию и математику в немецкой гимназии Hölty-Gymnasium. "Знакомство с половыми органами начинается еще в начальной школе, - говорит немецкий преподаватель. - У нас в гимназии эта тема преподается в шестом и девятом классах". Лена Волерт уже давно интересуется темой сексуального просвещения, и ее всегда огорчало то, как эта тема освещается в школьной учебной литературе. Сегодня педагог сама проводит тематические семинары для своих коллег-преподавателей, которым не хватает навыков и знаний по теме сексуального просвещения. Лена Волерт вспоминает, как ей раньше не хватало качественной информации.

Само по себе сексуальное просвещение в школах шагнуло вперед, чего нельзя сказать об учебных пособиях. "Я рада, что теперь у нас появятся корректные изображения, - говорит она. - Например сейчас, если я хочу показать детям, как выглядит клитор, то я просто не могу это сделать. Мне надо искать тогда подходящие изображения в интернете или книгах. И здесь сразу возникает масса вопросов с авторскими правами".

Сама по себе тема строения клитора для Лены Волерт и ее учеников не новая. Уже в шестом классе она обсуждает это с ребятами. "Я считаю, что очень важно называть части тела своими именами. И для меня важно, чтобы не только мальчики знали, что у них есть пенис и яички, но чтобы и девочки понимали, как называются женские половые органы. До сих пор как раз эта тема была сильно таубированной", - признается немецкий преподаватель. И до сих пор во многих учебниках изображение женских половых органов вообще отсутствовало, а тексты по данной тематике имели признаки дискриминационного характера, считает немецкий преподаватель гимназии в Нижней Саксонии. Она приводит такой пример: половые губы по-немецки часто называются "Schamlippen", от слова "sich schämen", что означает - стыдиться. "У мужчин же мы не говорим "Schambeutel" вместо "Hoden", - удивляется Лена Волерт. Поэтому появление новых учебников с корректным изображением клитора и точным описанием его строения она называет "маленькой революцией".

В школьной библиотеке гимназии Hölty-Gymnasium

Многие преподаватели сами не знают корректных названий, поэтому новое пособие будет играть важную просветительскую роль. Для детей это, конечно, очень деликатный вопрос. Теме половых органов в гимназии в среднем отводится спаренный урок. Для Лены Волерт важно найти подходящий язык, снять табу и говорить так, чтобы у детей не возникало стыда и дискомфорта. "Ведь то, что дети видят в учебниках, для них и есть правда, - подчеркивает преподаватель. - И тем необъяснимее тот факт, что в учебниках встречается некорректное изображение, как в случае с клитором".

Радость немецкого преподавателя понятна: дело сдвинулось с мертвой точки. Но вот только ликование многих СМИ и предвкушение того, что учебники уже вот-вот станут доступны немецким школьникам, Лена Волерт, к сожалению, разделить не может: "Я думаю это займет еще несколько лет". Чтобы перейти на новые учебники, школам еще предстоит пройти довольно длительный процесс, который связан и с финансовыми затратами. Поэтому преподаватель немецкой гимназии в Нижней Саксонии затрудняется сказать, когда же ее ученики начнут работать с новыми учебниками.

И напоследок мы заглянули в школьную библиотеку немецкой гимназии Hölty-Gymnasium. Ее руководитель показала нам доступную для учеников литературу. Всего по теме сексуального просвещения руководитель школьной библиотеки немецкой гимназии Hölty-Gymnasium Ирина Неме (Irina Nehme) насчитала 50 книг. Здесь, конечно, есть самые разные материалы. Ирина Неме отмечает такую любопытную тенденцию. Книги на темы вокруг секса и раньше редко брали в школьной библиотеке, но сотрудники часто находили их в укромных местах, где дети читали эти книги. В последнее время их и смотреть стали меньше. Руководитель школьной библиотеки объясняет это тем, что сейчас много информации в интернете. Еще и поэтому важно, подчеркивают преподаватели, чтобы и в учебнике была современная и адекватная информация.

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