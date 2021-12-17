 Североатлантический совет призвал РФ к немедленной деэскалации на границе с Украиной | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.12.2021

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Мир

Североатлантический совет призвал РФ к немедленной деэскалации на границе с Украиной

В политическом органе НАТО считают "наращивание военного присутствия РФ на границах Украины" неоправданным. Дальнейшая агрессия против Киева "будет иметь масштабные последствия", заявили в Североатлантическом совете.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

В НАТО серьезно обеспокоены "значительным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием военного присутствия России на границах Украины в последние месяцы" и отвергают "ложные российские утверждения" о провокациях со стороны Киева и альянса. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном в четверг, 16 декабря.

Основной орган принятия политических решений НАТО призвал РФ "к немедленной деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению международных обязательств относительно прозрачности военной деятельности".

"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия" и сопряжена с необходимостью заплатить за нее "высокую цену", предупредили в Совете. Там добавили, что в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности готовы при необходимости к укреплению своих позиций в области коллективной обороны. НАТО продолжает тесную координацию действий со сторонами, имеющими отношение к происходящему, а также с международными объединениями, включая ЕС.

Россию призвали "вывести войска из Украины"

В Североатлантическом альянсе напомнили, что, как и прежде, привержены "поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ", а также призвали Россию "вывести свои войска из Украины в соответствии с международными обязательствами и обязанностями" Москвы. В НАТО поддерживают право всех стран самостоятельно определять "свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне", указывается в заявлении.  Отношения альянса с Киевом - это вопрос, касающийся только Украины и 30 стран - членов НАТО, подчеркнули также в Североатлантическом совете.

Североатлантический совет подтвердил получение предложений Москвы в сфере европейской безопасности

Совет также подтвердил получение российских предложений в сфере европейской безопасности и заявил о готовности к "содержательному диалогу" с Россией по укреплению доверия, если Москва "предпримет конкретные меры по снижению напряженности". "Мы четко понимаем, что любой диалог с РФ должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проводиться в консультации с европейскими партнерами" альянса, констатировали в Совете. Там полагают, что подобные обсуждения с Москвой могли бы вестись по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе  (ОБСЕ). Кроме того, в альянсе напомнили о предложении российской стороне в ближайшее время провести заседание Совета НАТО-Россия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе 16 декабря заявил, что, по данным альянса, Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной. Глава Североатлантического альянса назвал действия РФ неоправданными, провокационными и дестабилизирующими и призвал Москву вернуться к дипломатии и разрядить напряженность. 

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