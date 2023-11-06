Северное сияние над Германией
В первые выходные ноября в разных немецких регионах вновь можно было наблюдать северное сияние. В галерее DW собраны фотографии этого красочного явления 2023 года и предыдущих лет в небе над Германией.
Полярным сиянием называют свечение верхних слоев атмосферы, наблюдаемое обычно в высоких широтах северного и южного полушарий, но при определенном стечении обстоятельств - также в других регионах. Этот снимок северного сияния сделан в Гессене 05 ноября 2023 года.
В зависимости от формы солнечного ветра сияние приобретает разные виды - занавеса, короны, лент и дугообразных линий. Северное сияние около Цвикау в Саксонии, 05 ноября 2023 года.
Цветовая гамма свечения - от зеленого до красного - зависит от высоты, на которой оно образуется. Северное сияние над озером Вальхензе в Баварии, 05 ноября 2023 года.
Северное сияние около Фишбека в Саксонии-Анхальт, 25 сентября 2023 года.
Северное сияние над Нижней Саксонией, 25 сентября 2023 года.
Северное сияние над Берлином, 25 сентября 2023 года.
Северное сияние над Магдебургом в Саксонии-Анхальт, 19 сентября 2023 года.
Северное сияние над Бранденбургом, 24 апреля 2023 года.
Северное сияние над Бранденбургом, 24 марта 2023 года.
Северное сияние в округе Меркиш-Одерланд, 26 февраля 2023 года.
Северное сияние над Бранденбургом, 26 февраля 2023 года.
Северное сияние над Бранденбургом, 17 марта 2015 года.
Северное сияние над Баден-Вюртембергом, 28 мая 2005 года.
Северное сияние над Бранденбургом, 20 ноября 2003 года.
Северное сияние над Нижней Саксонией, 06 апреля 2000 года.