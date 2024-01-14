КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Снаряд, выпущенный вооруженными силами КНДР, упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Министерство обороны собирает всю необходимую информацию о выпущенной ракете.

Северная Корея впервые в 2024 году запустила баллистическую ракету. Этот запуск зафиксировали в воскресенье, 14 января, в Японии и Южной Корее. По данным японской береговой охраны и министерства обороны страны, снаряд был выпущен с восточного побережья и упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Минобороны в Токио собирает всю необходимую информацию о выпущенной ракете.

В последние недели напряженность на Корейском полуострове усилилась. В начале января КНДР выпустила в сторону южнокорейских островов более 200 снарядов. В ответ вооруженные силы Южной Кореи провели учения с боевой стрельбой.

В декабре прошлого года Пхеньян после нескольких испытаний запустил межконтинентальную ракету, дальность полета которой, по данным северокорейской стороны, составляла 1002,3 километра. В ноябре КНДР отправила в космос свой первый военный разведывательный спутник.

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