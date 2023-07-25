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Шестеро обвиняемых в терактах в Брюсселе признаны виновными

Александра Иванова
44 мин. назад

В марте 2016 года в результате серии терактов в Бельгии погибли более 30 человек, сотни получили ранения. Жюри присяжных огласило решение суда после 18 дней совещания.

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Суд над обвиняемыми по делу о терактах в Бельгии 2016 года
Суд над обвиняемыми по делу о терактах в БельгииФото: Olivier Matthys/Pool/REUTERS

Суд присяжных в Брюсселе во вторник, 25 июля, вынес решение по делу о терактах, совершенных в Бельгии в 2016 году.

Как сообщает бельгийское новостное агентство Belga, шестеро из десяти обвиняемых в этом громком процессе были признаны виновными в убийствах по террористическим мотивам. Еще троих подсудимых по этой статье оправдали. Последний, десятый, обвиняемый по делу о терактах 2016 года скончался в Сирии до решения суда. Мера наказания виновным будет определена в сентябре.

Теракты 2016 года в Брюсселе

22 марта 2016 года трое смертников из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) устроили самоподрывы сначала в международном аэропорту Брюсселя, а затем на станции метро Maelbeek в одном из оживленных районов бельгийской столицы. В результате 32 человека тогда скончались, еще 340 получили ранения.

Восьми из десяти фигурантов, которым были предъявлены обвинения в рамках этого дела, изначально инкриминировали убийство 32 человек по террористическим мотивам, покушение на убийство 695 человек по террористическим мотивам, а также участие в деятельности террористической группировки. Еще одному подсудимому вменяли в вину лишь принадлежность к террористической группировке.

По данным агентства Belga, восемь из десяти обвиняемых были признаны виновными в участии в деятельности террористической организации. Между тем число жертв террористов в официальном обвинении было увеличено до 35 - так как еще три человека, пострадавших в связи с терактом, за время процесса скончались из-за болезни или в результате самоубийства. 

Соистцами по делу о терактах в Бельгии выступали почти 900 человек. Жюри присяжных состояло из 12 человек. Перед оглашением решения суда они совещались в течение 18 дней. Все это время присяжные находились в тайном месте и не имели никаких контактов с внешним миром.

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