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На месте теракта в брюссельском метро
На месте теракта в брюссельском метроФото: OLIVIER HOSLET/AFP/Getty Images
ПолитикаБельгия

В Бельгии начался суд по делу о терактах 2016 года

Сергей Ромашенко
55 мин. назад

В марте 2016 года в Брюсселе в результате серии терактов погибли 32 человека, сотни других были ранены. Судебный процесс по делу девяти обвиняемых вызвал широкий резонанс в Бельгии.

https://www.dw.com/ru/v-belgii-nacalsa-krupnyj-process-po-delu-o-teraktah-2016-goda/a-63089371

В столице Бельгии в понедельник, 12 сентября, начался крупный судебный процесс по делу о кровопролитных терактах 2016 года в Брюсселе, в результате которых 32 человека погибли и сотни были ранены. Суд присяжных на протяжении многих месяцев будет рассматривать обстоятельства дела, оставившего трагический след в памяти бельгийцев.

22 марта 2016 года три смертника из джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) устроили самоподрывы сначала в аэропорту, а затем на станции метро в одном из оживленных районов бельгийской столицы. Обвинения предъявлены десяти фигурантам, один из них уже умер в Сирии.

Убийства по террористическим мотивам

Восьми фигурантам инкриминируют убийство 32 человек по террористическим мотивам, покушении на убийство 695 человек по террористическим мотивам, а также участие в деятельности террористической группировки. Девятому подсудимому вменяют в вину лишь принадлежность к террористической группировке.

Соистцами выступают более 900 человек. Общественный интерес к судебному процессу огромен, поэтому он проходит в переоборудованном помещении на территории бывшей штаб-квартиры НАТО в северо-восточной части Брюсселя. По оценкам, процесс продлится от шести до девяти месяцев. Жертвы терактов в последние годы неоднократно жаловались на недостаточную, по их мнению, помощь государства.

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