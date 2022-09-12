В Бельгии начался суд по делу о терактах 2016 года

В марте 2016 года в Брюсселе в результате серии терактов погибли 32 человека, сотни других были ранены. Судебный процесс по делу девяти обвиняемых вызвал широкий резонанс в Бельгии.

В столице Бельгии в понедельник, 12 сентября, начался крупный судебный процесс по делу о кровопролитных терактах 2016 года в Брюсселе, в результате которых 32 человека погибли и сотни были ранены. Суд присяжных на протяжении многих месяцев будет рассматривать обстоятельства дела, оставившего трагический след в памяти бельгийцев.

22 марта 2016 года три смертника из джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) устроили самоподрывы сначала в аэропорту, а затем на станции метро в одном из оживленных районов бельгийской столицы. Обвинения предъявлены десяти фигурантам, один из них уже умер в Сирии.

Убийства по террористическим мотивам

Восьми фигурантам инкриминируют убийство 32 человек по террористическим мотивам, покушении на убийство 695 человек по террористическим мотивам, а также участие в деятельности террористической группировки. Девятому подсудимому вменяют в вину лишь принадлежность к террористической группировке.

Соистцами выступают более 900 человек. Общественный интерес к судебному процессу огромен, поэтому он проходит в переоборудованном помещении на территории бывшей штаб-квартиры НАТО в северо-восточной части Брюсселя. По оценкам, процесс продлится от шести до девяти месяцев. Жертвы терактов в последние годы неоднократно жаловались на недостаточную, по их мнению, помощь государства.

Смотрите также: